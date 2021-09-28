У Китаї масштабні відключення електроенергії, зупиняються заводи

У Китаї посилюється енергетична криза, через яку вже почалися перебої у роботі заводів. Тепер електрики не вистачає і у містах — деякі мешканці пишуть в соцмережах, що їхні будинки перестали опалювати, а на вулицях не працюють світлофори.



Брак електрики торкнувся жителів провінцій Ляонін, Гірин і Хейлунцзян, пише BBC Україна.

У деяких містах жителів просять не користуватися під час пікового споживання електроенергії бойлерами та мікрохвильовками. Торгові центри закривають раніше, ніж передбачено графіком.У китайських ЗМІ поширюють відео з автомобілями, які їдуть шосе у Шеньяні без освітлення. При цьому ще в десяти провінціях Китаю, зокрема, у промислових центрах, вже запровадили обмеження на споживання електрики.

У Ляонині після раптового відключення вентиляційної системи у заводському цеху 23 робітники шпиталізували з отруєнням вуглекислим газом. У місцевих ЗМІ з’являються новини про отруєння людей, які намагалися опалювати тісні кімнати за допомогою газових плит. Перебої з електрикою можуть торкнутися майже 100 млн людей — саме стільки живе в сукупності у трьох провінціях.

Експерти вважають причиною перебоїв дефіцит вугілля та нові квоти на емісії вуглекислого газу в Китаї. Державна електромережева корпорація країни у понеділок пообіцяла найближчим часом відновити електропостачання в містах.

Через перебої минулого тижня припинили роботу чимало заводів, зокрема, ті, які постачають компоненти компаніям Tesla і Apple. У неділю увечері один з постачальників плат для продукції Apple, компанія Unimicron Technology Corp, заявила, що через обмеження на споживання електрики три її заводи зупинили роботу на п’ять днів — з 26 по 30 вересня. Проблеми з електрикою в Китаї почалися ще влітку. У липні влада почала планові відключення в Пекіні та Сіані. Агентство Bloomberg з посиланням на китайську електромережеву корпорацію тоді повідомило, що перебої можливі в 11 провінціях на сході і в центрі країни — споживання в цих провінціях зросло до рекордних значень. Тоді аналітики пов’язували це зі спекотною погодою влітку.

Тепер, з наближенням зими, на півночі країни починає холоднішати. Міністерство енергетики Китаю наказало, щоб постачальники вугілля і газу готувалися до зимового стрибка споживання.