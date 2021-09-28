Уряд перепризначив новообраних членів правління Нафтогазу

Обновлено: Сентябрь 28, 2021. Тэги: , ,

Уряд перепризначив новообраних членів правління Нафтогазу

Кабінет міністрів перепризначив новообраних членів правління НАК «Нафтогаз України», але вже не як виконуючих обов’язки.

Згідно з оприлюдненим на урядовому порталі розпорядженням №1154-р від 27 вересня, на Олену Бойченко (директор з управління персоналом і соціальної політики), Романа Чумака (глава казначейського департаменту), Маврикія Калугіна і Владислава Воловика (радники глави правління) були тимчасово покладено обов’язки членів правління НАК.

У той же час розпорядженням №1155-р від 28 вересня скасовано формулювання про призначення з №1154-р, і Бойченко, Чумак, Калугін і Воловик вже обрані і тимчасово призначені членами правління «Нафтогазу».

Розпорядженням №1155-р Кабмін також уточнив, що рішення щодо призначення прийняті до ухвалення новим складом спостережної ради рішень з формування правління НАК, але не пізніше 28 грудня 2021 року.

Пункт про припинення повноважень членів правління «Нафтогазу» Сергія Переломи (перший заступник голови правління і т.в.о. «Укртрансгазу») і Ярослава Теклюка (директор з юридичних питань) з розпорядження №1154-р залишений без змін.

Читайте в «Терміналі», Уряд затвердив основні напрями діяльності акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» на 2021 рік.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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