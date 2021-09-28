Влада Британії схвалили мобілізацію військових в рамках дій по вирішенню паливної кризи

Обновлено: Сентябрь 28, 2021. Тэги: , , ,

Влада Британії схвалили мобілізацію військових в рамках дій по вирішенню паливної кризи

Влада Великобританії привела в стан підвищеної готовності військових в рамках дій з вирішення паливної кризи.

Про це повідомляє міністерство з бізнесу, енергетики та промисловості Великобританії, пише Прайм.

Раніше газета Times писала, що британських військовослужбовців можуть залучити в якості водіїв бензовозів через проблеми з нестачею водіїв в країні, яка вже привела до перебоїв в поставках палива на АЗС. Видання повідомляло, що план на випадок непередбачених обставин, який отримав назву «Операція Ескалін», буде введений в дію, тільки якщо ситуація значно погіршиться.

«Британські військові водії танкерів будуть приведені в стан готовності для доставки палива туди, де воно найбільш необхідно. Вони також будуть забезпечувати високий рівень забезпечення паливом», — йдеться в заяві відомства.

Відзначається, що військові пройдуть спеціальну підготовку.

«Чоловіки і жінки наших збройних сил готові допомогти зменшити рівень транспортного навантаження там, де вона найбільше відчувається. Тому я санкціонував приведення військових в підвищену готовність», — наводиться в заяві слова міністра оборони Великобританії Бена Уоллеса.

Згідно із заявою, влади також звільнили водіїв вантажних автомобілів від необхідності повторної здачі іспитів для продовження прав, так як процедура займає три дні. Водійські права, дія яких закінчується в період з 27 вересня по 31 грудня, продовжуються до 31 січня 2022 року.

Британія в останні кілька місяців зіткнулася c перебоями в ланцюжку поставок продовольства через брак водіїв вантажівок, а також бензовозів. Це призвело до того, що нафтові компанії були змушені закрити деякі автозаправні станції. Жителі країни почали в паніці закуповувати бензин, незважаючи на заяви влади, що проблем із запасами палива немає.

У суботу уряд ухвалив пакет заходів для вирішення проблеми з нестачею робочої сили в країні, які передбачають в тому числі видачу 5 тисяч короткострокових віз водіям вантажівок. Міністерство з бізнесу, енергетики та промисловості Британії в неділю ухвалило рішення тимчасово виключити нафтову галузь із закону про конкуренцію, щоб звести до мінімуму перебої з поставками палива на автозаправні станції.

Найбільші нафтові компанії Британії заявили, що в країні «вдосталь запасів палива», а попит на нього повернеться до нормального рівня за кілька днів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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