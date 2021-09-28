Єврокомісія перевірить контракт на постачання газу з Росії до Угорщини

Європейська комісія проводить перевірку наслідків газового контракту між Росією і Угорщиною на постачання газу в обхід України.

Передає Інтерфакс-Україна.

«Контракт підписали вчора. Я вже попросив своїх колег перевірити, якими будуть наслідки», — сказав представник ЄК Тім Макфі на брифінгу у вівторок.

Він зазначив, що наразі, зокрема, вже відбувається перевірка, чи додержано в умовах контракту правил ЄС.

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