2021-09-29: Нафта дешевшає більш ніж на 1%

Обновлено: Сентябрь 29, 2021. Тэги: , , , , , , , ,

2021-09-29: Нафта дешевшає більш ніж на 1%

Світові ціни на нафту знижуються на тлі даних Американського інституту нафти (API) про зростання запасів «чорного золота» в США на минулому тижні.

Про це свідчать дані торгів, пише Прайм.

Станом на 7.46 кск ціна грудневих ф’ючерсів на нафту марки Brent знижувалася на 1,33%, до $77,31 барель, листопадових — на 1,38%, до $78 за барель. Листопадові ф’ючерси на нафту марки WTI дешевшали на 1,34%, до $74,28 за барель.

Інвестори оцінюють дані Американського інституту нафти (API), згідно з якими запаси нафти в США за минулий тиждень виросли на 4,2 мільйона барелів. При цьому аналітики очікували зниження показника. Дані американського міненерго про тижневих запасах сировини в країні будуть опубліковані пізніше. Експерти прогнозують зниження показника на 1,652 мільйона барелів. Однак, якщо дані міненерго США підтвердять показники API і вкажуть на зростання запасів, а не на зниження, то це буде перше підвищення показника за вісім тижнів.

У той же час аналітики вважають, що зниження цін на «чорне золото» може бути тимчасовим явищем, і скоро вони знову повернуться до зростання. «Зараз ми бачимо паузу, але ціни на нафту залишаться підвищеними. Запаси, особливо в США, як і раніше досить обмежені. Якщо світові запаси продовжать знижуватися, ціна на нафту марки Brent виросте ще вище — до $85″, — прокоментував агентству Блумберг економіст Oversea-Chinese Banking Хоуі Лі.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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