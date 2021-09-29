29 вересня в дрібному опті збільшувалися ціни

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 29 вересня 2021 р відзначалося незначне коливання роздрібних цін на світлі нафтопродукти та скраплений газ.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро незначно змінилася на 0.1% (2 коп/л) до 26.97 грн/л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день змінилася на 0.14% (4 коп/л) до 27.8 грн/л. Водночас дизельне пальне євро в дрібному опті зросло в ціні на 0.14% (4 коп/л) до 25.72 грн/л.
|Вид пального
|серед., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|30 днів, %
|Бензин А-92 євро
|26.97
|0.07
|0.08
|1.22
|Бензин А-95 євро
|27.80
|0.14
|0.06
|0.71
|Дизельне пальне євро
|25.72
|0.14
|1.67
|9.82
Довідково:
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