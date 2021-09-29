Акціонери Донбасенерго ініціювали санацію до відкриття провадження щодо банкрутства

Обновлено: Сентябрь 29, 2021. Тэги: ,

Акціонери Донбасенерго ініціювали санацію до відкриття провадження щодо банкрутства

Акціонери ухвалили рішення ініціювати процедуру санації «Донбасенерго» до відкриття провадження у справі про банкрутство.

Нещодавно у Києві проходили позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Донбасенерго», пише пресслужба компанії.

Присутні ухвалили рішення про обрання ПрАТ «КПМГ АУДИТ» для надання послуг обов’язкового аудиту фінансової звітності «Донбасенерго» за 2021 рік.

Також більшістю голосів акціонери прийняли рішення ініціювати процедуру санації «Донбасенерго» до відкриття провадження у справі про банкрутство.

Нагадаємо, станом на 01.09.2021 р. 60,86 % акцій ПАТ «Донбасенерго» належать Приватному акціонерному товариству «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ», 25 % + 1 акція – державі в особі Фонду державного майна України.

ПАТ «Донбасенерго» об’єднує дві електростанції: Слов’янську та Старобешівську ТЕС (остання з 2014 р. розташована на не підконтрольній Україні території). З березня 2017 р. показники виробничої діяльності активів, розміщених на тимчасово окупованій території в Донецькій області, не включаються у зведену звітність «Донбасенерго» через втрату контролю над ними.

Сумарна встановлена потужність Слов’янської ТЕС становить 880 МВт.

«Термінал» писав, АТ «Донбасенерго» втратило статус «дефолтний» перед НЕК «Укренерго». 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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