Акціонери Донбасенерго ініціювали санацію до відкриття провадження щодо банкрутства

Акціонери ухвалили рішення ініціювати процедуру санації «Донбасенерго» до відкриття провадження у справі про банкрутство.
Нещодавно у Києві проходили позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Донбасенерго», пише пресслужба компанії.
Присутні ухвалили рішення про обрання ПрАТ «КПМГ АУДИТ» для надання послуг обов’язкового аудиту фінансової звітності «Донбасенерго» за 2021 рік.
Також більшістю голосів акціонери прийняли рішення ініціювати процедуру санації «Донбасенерго» до відкриття провадження у справі про банкрутство.
Нагадаємо, станом на 01.09.2021 р. 60,86 % акцій ПАТ «Донбасенерго» належать Приватному акціонерному товариству «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ», 25 % + 1 акція – державі в особі Фонду державного майна України.
ПАТ «Донбасенерго» об’єднує дві електростанції: Слов’янську та Старобешівську ТЕС (остання з 2014 р. розташована на не підконтрольній Україні території). З березня 2017 р. показники виробничої діяльності активів, розміщених на тимчасово окупованій території в Донецькій області, не включаються у зведену звітність «Донбасенерго» через втрату контролю над ними.
Сумарна встановлена потужність Слов’янської ТЕС становить 880 МВт.
«Термінал» писав, АТ «Донбасенерго» втратило статус «дефолтний» перед НЕК «Укренерго».