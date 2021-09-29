Борги українців за комунальні послуги за рік виросли до 64 млрд грн

Кількість боргів українців за комунальні послуги за рік з серпня 2020 року виросла у 1,5 раза.

Загальна сума заборгованостей за комунальні послуги сягнула 64,4 млрд грн. Про це пише платформа для роботи з відкритими даними «Опендатабот».

Наразі кількість виконавчих проваджень в Єдиному реєстрі боржників становить 450 753 справ. У топі послуг, за які не мають змоги розрахуватися громадяни:

постачання та розподіл природного газу – 23,7 млрд грн;

постачання теплової енергії та гарячої води – 20,3 млрд грн;

постачання та розподіл електричної енергії – 7,1 млрд грн.

Людина визнається боржником по сплаті комуналки в судовому порядку за спрощеною процедурою, без присутності сторін та у скорочені терміни. Після цього боржник потрапляє до Єдиного реєстру судових справ (ЄРБ) та виконавці можуть надіслати до банку вимогу про блокування рахунків боржника та примусове списання боргу.

Раніше «Термінал» писав, станом на кінець липня 2021 року заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг склала 64,3 млрд грн.

