Китай попросив збільшити постачання електроенергії з Росії

Російська компанія «Інтер РАО» на прохання китайської сторони вивчає можливість істотного збільшення експорту електроенергії в Китай, повідомили в компанії.

Передає РІА Новости.

«Китайська сторона звернулася до Інтер РАО з проханням збільшити постачання електроенергії у зв’язку з дефіцитом в північних провінціях. В даний час ми завершуємо обговорення технічної можливості істотного зростання поставок — обсяги будуть визначені в погодинному режимі в залежності від попиту», — йдеться в повідомленні Інтер РАО.

Компанія відзначає, що зростання поставок в Китай в свою чергу призводить до зниження ціни на електроенергію для промисловості російського Далекого Сходу через особливості регулювання маржі експортера.

Раніше Термінал писав, що у Китаї масштабні відключення електроенергії, зупиняються заводи.