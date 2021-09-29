Комітет Європарламенту пропонує ЄС припинити фінансувати газові проєкти

Обновлено: Сентябрь 29, 2021. Тэги: , ,

Комітет Європарламенту пропонує ЄС припинити фінансувати газові проєкти

ЄС повинен припинити фінансування із загального бюджету транскордонних газових проєктів.

Так вважає комітет ЄП з досліджень та енергетики, пише Прайм.

«Депутати підтримали фінансування розвитку водневої інфраструктури, такої як електролізери, а також уловлення та зберігання вуглецю. Проєкти , засновані на природному газі, більше не матимуть права на фінансування ЄС «, — йдеться в релізі Європарламенту по засіданню комітету з промисловості, досліджень та енергетики.

Думка депутатів відповідає загальній тенденції щодо фінансування структурами ЄС енергетичних проєктів. Наприклад, Європейський інвестиційний банк в 2019 році ухвалив стратегію, згідно з якою банк з кінця 2021 року не розглядатиме нові фінансові вкладення в проєекти в сфері викопних видів палива.

Профільний комітет ЄП затвердив свою позицію за критеріями і методології відбору транскордонних енергетичних проєктів, що становлять спільний інтерес для Євросоюзу, пояснюється в релізі Європарламенту. У союзі такі проекти називають PCI, вони мають право на отримання коштів із загального бюджету ЄС.

Єврокомісія раніше запропонувала в принципі відмовитися від фінансування бюджетом Євросоюзу транскордонних проєктів в області нафти і газу в рамках правил TEN-E. Ці пропозиції надійшли на розгляд Раді країн ЄС і Європарламенту. Рада влітку в цілому погодився з думкою ЕК, але запропонував зробити деякі виключення. Наприклад, щоб можна було фінансувати ті проєкти в області газу, які передбачатимуть повний перехід на прокачку водню до кінця 2029 року.

Депутати комітету Європарламенту також проголосували за те, щоб почати переговори з Радою країн ЄС по модернізації правил TEN-E.

Після того, як вони вироблять єдину позицію щодо цього документу, він буде направлений на остаточне схвалення окремо Раді і Європарламенту.

Читайте в «Терміналі», Євросоюз планує витратити на декарбонізацію $34 трлн.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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