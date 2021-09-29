Комітет Європарламенту пропонує ЄС припинити фінансувати газові проєкти

ЄС повинен припинити фінансування із загального бюджету транскордонних газових проєктів.

Так вважає комітет ЄП з досліджень та енергетики, пише Прайм.

«Депутати підтримали фінансування розвитку водневої інфраструктури, такої як електролізери, а також уловлення та зберігання вуглецю. Проєкти , засновані на природному газі, більше не матимуть права на фінансування ЄС «, — йдеться в релізі Європарламенту по засіданню комітету з промисловості, досліджень та енергетики.

Думка депутатів відповідає загальній тенденції щодо фінансування структурами ЄС енергетичних проєктів. Наприклад, Європейський інвестиційний банк в 2019 році ухвалив стратегію, згідно з якою банк з кінця 2021 року не розглядатиме нові фінансові вкладення в проєекти в сфері викопних видів палива.

Профільний комітет ЄП затвердив свою позицію за критеріями і методології відбору транскордонних енергетичних проєктів, що становлять спільний інтерес для Євросоюзу, пояснюється в релізі Європарламенту. У союзі такі проекти називають PCI, вони мають право на отримання коштів із загального бюджету ЄС.

Єврокомісія раніше запропонувала в принципі відмовитися від фінансування бюджетом Євросоюзу транскордонних проєктів в області нафти і газу в рамках правил TEN-E. Ці пропозиції надійшли на розгляд Раді країн ЄС і Європарламенту. Рада влітку в цілому погодився з думкою ЕК, але запропонував зробити деякі виключення. Наприклад, щоб можна було фінансувати ті проєкти в області газу, які передбачатимуть повний перехід на прокачку водню до кінця 2029 року.

Депутати комітету Європарламенту також проголосували за те, щоб почати переговори з Радою країн ЄС по модернізації правил TEN-E.

Після того, як вони вироблять єдину позицію щодо цього документу, він буде направлений на остаточне схвалення окремо Раді і Європарламенту.

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