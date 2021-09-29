Оновлено прогнозний баланс електроенергії ОЕС України на поточний рік

Відбулося засідання антикризового енергетичного штабу під головуванням міністра енергетики Германа Галущенка. У засіданні взяли участь заступник міністра енергетики Олексій Кураков, представники Міністерства інфраструктури, НЕК «Укренерго», НКРЕКП, Держенергонагляду, АТ «Укрзалізниця», генеруючих компаній, депутатського корпусу.

Повідомляє Міненерго.

Оновленим прогнозним балансом передбачено збільшення частки атомної енергії на 4 % у 2021 році (у порівнянні з попереднім прогнозним балансом).

Представники «Укренерго» зазначили, що в цілому ситуація з підготовкою до проходження ОЗП контрольована, енергетична система України достатньо збалансована.

Під час наради учасники також обговорили ситуацію з видобутком і постачанням вугілля. Досі спостерігається відставання від планових показників, проте генеруючі компанії налаштовані на збільшення поставок вугільної продукції.

Представники Укрзалізниці запевнили, що докладають максимум зусиль для забезпечення своєчасного перевезення вугільної продукції на склади ТЕС і ТЕЦ. На сьогодні ситуація з виконанням заявок на напіввагони стабілізується.

Перший заступник міністра Юрій Власенко наголосив на необхідності ефективного контролю за якістю виконання ремонтної компанії, який здійснюють працівники Держенергонагляду спільно з фахівцями НЕК «Укренерго». Представники Держенергонагляду доповіли, що серед найчастіших порушень зафіксовано невиконання графіків ремонтів та неповне виконання передбачених заходів з підготовки до ОЗП.

Власенко резюмував, що для надійного функціонування паливно-енергетичного комплексу України вкрай важливо забезпечити фінансову спроможність виробників електричної енергії (ТЕС і ТЕЦ) закуповувати вугільну продукцію у потрібних обсягах. Серед механізмів, які зараз опрацьовуються, – погашення заборгованості, що утворилась перед виробниками на балансуючому ринку.

Раніше Термінал писав, що на складах ТЕС втричі менше вугілля, ніж потрібно за графіком.