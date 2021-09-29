Оновлено прогнозний баланс електроенергії ОЕС України на поточний рік

Обновлено: Сентябрь 29, 2021. Тэги: , , , , ,

Оновлено прогнозний баланс електроенергії ОЕС України на поточний рік

Відбулося засідання антикризового енергетичного штабу під головуванням міністра енергетики Германа Галущенка. У засіданні взяли участь заступник міністра енергетики Олексій Кураков, представники Міністерства інфраструктури, НЕК «Укренерго», НКРЕКП, Держенергонагляду, АТ «Укрзалізниця», генеруючих компаній, депутатського корпусу.

Повідомляє Міненерго.

Оновленим прогнозним балансом передбачено збільшення частки атомної енергії на 4 % у 2021 році (у порівнянні з попереднім прогнозним балансом).

Представники «Укренерго» зазначили, що в цілому ситуація з підготовкою до проходження ОЗП контрольована, енергетична система України достатньо збалансована.

Під час наради учасники також обговорили ситуацію з видобутком і постачанням вугілля. Досі спостерігається відставання від планових показників, проте генеруючі компанії налаштовані на збільшення поставок вугільної продукції.

Представники Укрзалізниці запевнили, що докладають максимум зусиль для забезпечення своєчасного перевезення вугільної продукції на склади ТЕС і ТЕЦ. На сьогодні ситуація з виконанням заявок на напіввагони стабілізується.

Перший заступник міністра Юрій Власенко наголосив на необхідності ефективного контролю за якістю виконання ремонтної компанії, який здійснюють працівники Держенергонагляду спільно з фахівцями НЕК «Укренерго». Представники Держенергонагляду доповіли, що серед найчастіших порушень зафіксовано невиконання графіків ремонтів та неповне виконання передбачених заходів з підготовки до ОЗП.

Власенко резюмував, що для надійного функціонування паливно-енергетичного комплексу України вкрай важливо забезпечити фінансову спроможність виробників електричної енергії (ТЕС і ТЕЦ) закуповувати вугільну продукцію у потрібних обсягах. Серед механізмів, які зараз опрацьовуються, – погашення заборгованості, що утворилась перед виробниками на балансуючому ринку.

Раніше Термінал писав, що на складах ТЕС втричі менше вугілля, ніж потрібно за графіком.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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