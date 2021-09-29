Прем’єр доручив міністру енергетики щодня інформувати суспільство про підготовку до ОЗП

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністру енергетики Герману Галущенко щодня інформувати суспільство про стан підготовки до осінньо-зимового періоду (ОЗП) 2021-2022 років.

Про це повідомляє Енергореформа.

«Вважаю за необхідне інтенсифікувати комунікацію в цьому напрямку, оскільки у суспільства постійно виникають такі питання. Тому зараз же даю доручення міністру енергетики Галущенко звернути увагу на належне виконання завдань з підготовки до сталого проходження осінньо-зимового періоду та щоденно інформувати суспільство про стан підготовки та проблемних» , — сказав прем’єр під час засідання уряду 29 вересня.

Крім того, міністру енергетики доручено щотижня під час засідання уряду звітувати про стан підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу до роботи в осінньо-зимовий період-2021/22.

«Особливу увагу звернути на рівень накопичення вугілля на теплових станціях, перспективи та джерела його поставок, а також фінансову спроможність енергогенеруючих компаній закуповувати це вугілля», — вказав Шмигаль.

За його словами, підготовка до ОЗП знаходиться на завершальному етапі і почнеться в строк, як тільки три доби поспіль щодобовий температура повітря становитиме +8 градусів. Він зазначив, що рівень закачування газу в ПСГ досяг 18,8 млрд куб. м і засобів на подальшу закупівлю блакитного палива досить.

«Тарифи залишаться стабільними», — підкреслив прем’єр.

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