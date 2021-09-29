Прем’єр доручив міністру енергетики щодня інформувати суспільство про підготовку до ОЗП

Обновлено: Сентябрь 29, 2021. Тэги: , ,

Прем’єр доручив міністру енергетики щодня інформувати суспільство про підготовку до ОЗП

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністру енергетики Герману Галущенко щодня інформувати суспільство про стан підготовки до осінньо-зимового періоду (ОЗП) 2021-2022 років.

Про це повідомляє Енергореформа.

«Вважаю за необхідне інтенсифікувати комунікацію в цьому напрямку, оскільки у суспільства постійно виникають такі питання. Тому зараз же даю доручення міністру енергетики Галущенко звернути увагу на належне виконання завдань з підготовки до сталого проходження осінньо-зимового періоду та щоденно інформувати суспільство про стан підготовки та проблемних» , — сказав прем’єр під час засідання уряду 29 вересня.

Крім того, міністру енергетики доручено щотижня під час засідання уряду звітувати про стан підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу до роботи в осінньо-зимовий період-2021/22.

«Особливу увагу звернути на рівень накопичення вугілля на теплових станціях, перспективи та джерела його поставок, а також фінансову спроможність енергогенеруючих компаній закуповувати це вугілля», — вказав Шмигаль.

За його словами, підготовка до ОЗП знаходиться на завершальному етапі і почнеться в строк, як тільки три доби поспіль щодобовий температура повітря становитиме +8 градусів. Він зазначив, що рівень закачування газу в ПСГ досяг 18,8 млрд куб. м і засобів на подальшу закупівлю блакитного палива досить.

«Тарифи залишаться стабільними», — підкреслив прем’єр.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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