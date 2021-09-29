Україна продовжує працю в галузі синхронізація енергосистем України і Європи

В рамках робочого візиту до Брюсселю відбулася зустріч міністра енергетики України Германа Галущенка з Генеральним Секретарем ENTSO-E Сонею Твохіг та Головою Правління ENTSO-E Іоакімом Ванзетта.
Герман Галущенко поінформував європейську сторону про інтенсивність робіт з підготовки до синхронізації української енергосистеми з європейською енергосистемою ENTSO-E, пише пресслужба міненерго.
Керівництво ENTSO-E висловило підтримку українській стороні на шляху до синхронізації із європейською енергосистемою. Також сторони погодили подальші кроки щодо підготовки до синхронізації.
«Технічна синхронізація енергосистем України і Європи – це головний етап інтеграції наших енергетичних ринків. Тому позитивна оцінка прогресу України дуже важлива на цьому етапі підготовки. Вдячний за підтримку нашим європейським партнерам», — зазначив Герман Галущенко.
«Термінал» писав, Міненерго за підтримки Світового банку вже завершило розробку проекту Концепції комплексного впровадження «розумних мереж» в Україні до 2035 року та середньострокового Плану заходів, про це повідомив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко.