Укртрансгаз та ОГТСУ планують спільно розвивати водневий ринок

Компанія Укртрансгаз – незалежний Оператор газосховищ України – спільно з Оператором газотранспортної системи (ОГТСУ) вивчатимуть можливості щодо розвитку ринку відновлюваних газів в Україні: водню, біометану та синтетичного метану.

Про це повідомляє пресслужба Укртрансгазу.

З цією метою компанії підписали відповідний меморандум. Документ передбачає стратегічне співробітництво в питаннях декарбонізації енергетичного сектору, розкриття потенціалу відновлюваних газів в Україні, дослідження технологій та процесів їх транспортування і зберігання.

Компанії спільно проводитимуть науково-дослідні роботи, вивчатимуть ринкові можливості, узгоджуватимуть перспективні маршрути та пілотні проекти зі зберігання відновлюваних газів та їх суміші з природним газом.

Укртрансгаз та ОГТСУ працюватимуть над створенням нових ланцюгів постачання водню, біометану та синтетичного метану, в тому числі до країн Європи, займатимуться оновленням енергетичної та кліматичної політик, сприятимуть створенню нормативно-правових актів, необхідних для подальшої синхронізації енергетичного сектору України з європейським ринком.

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