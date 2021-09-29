Укртрансгаз та ОГТСУ планують спільно розвивати водневий ринок

Обновлено: Сентябрь 29, 2021. Тэги: , ,

Укртрансгаз та ОГТСУ планують спільно розвивати водневий ринок

Компанія Укртрансгаз – незалежний Оператор газосховищ України – спільно з Оператором газотранспортної системи (ОГТСУ) вивчатимуть можливості щодо розвитку ринку відновлюваних газів в Україні: водню, біометану та синтетичного метану.

Про це повідомляє пресслужба Укртрансгазу.

З цією метою компанії підписали відповідний меморандум. Документ передбачає стратегічне співробітництво в питаннях декарбонізації енергетичного сектору, розкриття потенціалу відновлюваних газів в Україні, дослідження технологій та процесів їх транспортування і зберігання.

Компанії спільно проводитимуть науково-дослідні роботи, вивчатимуть ринкові можливості, узгоджуватимуть перспективні маршрути та пілотні проекти зі зберігання відновлюваних газів та їх суміші з природним газом.

Укртрансгаз та ОГТСУ працюватимуть над створенням нових ланцюгів постачання водню, біометану та синтетичного метану, в тому числі до країн Європи, займатимуться оновленням енергетичної та кліматичної політик, сприятимуть створенню нормативно-правових актів, необхідних для подальшої синхронізації енергетичного сектору України з європейським ринком.

Читайте в «Терміналі», напередодні опалювального сезону борг облгазів становить 8,8 млрд грн.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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