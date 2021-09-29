Уряд звільнив «вугільного» заступника міністра енергетики

Уряд звільнив Олексія Куракова з посади заступника міністра енергетики України.
Про це написав у Telegram народний депутат Олексій Гончаренко.
Нагадаємо, Кураков працював на посаді заступника міністра енергетики з кінця травня 2021 року. У Міненерго відповідав за вугільний напрямок.
«Олексій Кураков має досвід успішної реалізації великих енергетичних проектів з реконструкції. Понад 16 років працює на вищих керівних посадах – генеральний директор, директор, голова правління тощо. Добре обізнаний із роботою вугільної галузі, яка потребує менеджерських рішень та впровадження проєктів із трансформації вугільних регіонів, вирішенням питань паливно-транспортного забезпечення та якості палива», — йдеться у біографії Куракова на сторінці Міністерства енергетики.
Зокрема, у своїй біографії Кураков відзначає роботу з 2011 року як члена дирекції «Донбасенерго». До 2011 року Олексій Кураков працював директором Центральної збагачувальної фабрики «Курахівська». 1 березня 2021 року Кураков був обраний на посаду члена дирекції ПАТ “Центренерго”.