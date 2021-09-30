2021-09-30: Ціни на нафту в корекції на даних про збільшення запасів у США

Нафта дещо подешевшала вранці в четвер після публікації напередодні доповіді Міністерства енергетики США, що несподівано показала перше за вісім тижнів збільшення запасів сировини в країні.

Передає Investing.

Згідно з даними Міненерго США, комерційні резерви нафти в Штатах минулого тижня збільшилися на 4,58 млн барелів — до 418,54 млн барелів. Оцінки Американського інституту нафти (API) свідчили про менш істотний підйом — на 4,1 млн барелів. Експерти, опитані агентством Bloomberg, очікували зниження запасів на 2,15 млн барелів.

У той же час, резерви на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, підвищилися на 200 тис. барелів, тоді як API повідомляв про стрибок запасів на 359 тис. барелів.

Зростання запасів бензину в США минулого тижня склало 193 тис. барелів, тоді як експерти прогнозували підвищення на 1,5 млн барелів. Запаси дистилятів збільшилися на 384 тис. барелів (очікувалося зменшення на 1,4 млн барелів).

Вартість листопадових ф’ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures на 8:41 за Києвом у четвер становить $78,28 за барель, що на $0,36 (0,4%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у середу ці контракти подешевшали на $ 0,45 (0,6%) — до $78,64 за барель. Термін дії листопадових контрактів на Brent закінчується із завершенням сесії в четвер. Ціна грудневих контрактів опустилася на $ 0,15 (0,19%), до $77,94 за барель.

Ціна ф’ючерсів на WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) у цей же час знизилася на $0,14 (0,19%) — до $74,69 за барель. Напередодні вартість цих контрактів зменшилася на $0,46 (0,6%) — до $ 74,83 за барель.

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