Міненерго збільшило прогноз вироблення електроенергії АЕС до кінця 2021 року

Міністерство енергетики виконує всі належні заходи, передбачені планом підготовки до проходження осінньо-зимового періоду 2021/22.

Про це заявив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко під час засідання антикризового енергетичного штабу.

«Міненерго виконує план заходів щодо підготовки до опалювального періоду. Спільно з генерацією ми доопрацювали графік ремонтів, щоб максимально завантажити атомні енергоблоки в зимовий період. Також оновлено прогнозний баланс електричної енергії ОЕС України на поточний рік. Його особливістю є те, що додатково прораховано структуру та обсяги виробництва електричної енергії і на перший квартал 2022 року. Це дозволить чіткіше сформувати індикативи для планування роботи підприємств електроенергетичного та вугільно-промислового комплексів до кінця ОЗП», – заявив заступник міністра Юрій Власенко.

Оновленим прогнозним балансом передбачено збільшення частки атомної енергії на 4 % у 2021 році (у порівнянні з попереднім прогнозним балансом).

Представники «Укренерго» зазначили, що в цілому ситуація з підготовкою до проходження ОЗП контрольована, енергетична система України достатньо збалансована.

Читайте в «Терміналі», відбулося засідання антикризового енергетичного штабу під головуванням міністра енергетики Германа Галущенка. У засіданні взяли участь заступник міністра енергетики Олексій Кураков, представники Міністерства інфраструктури, НЕК «Укренерго», НКРЕКП, Держенергонагляду, АТ «Укрзалізниця», генеруючих компаній, депутатського корпусу.