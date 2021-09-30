Міненерго збільшило прогноз вироблення електроенергії АЕС до кінця 2021 року

Обновлено: Сентябрь 30, 2021. Тэги: ,

Міненерго збільшило прогноз вироблення електроенергії АЕС до кінця 2021 року

Міністерство енергетики виконує всі належні заходи, передбачені планом підготовки до проходження осінньо-зимового періоду 2021/22.
Про це заявив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко під час засідання антикризового енергетичного штабу.

«Міненерго виконує план заходів щодо підготовки до опалювального періоду. Спільно з генерацією ми доопрацювали графік ремонтів, щоб максимально завантажити атомні енергоблоки в зимовий період. Також оновлено прогнозний баланс електричної енергії ОЕС України на поточний рік. Його особливістю є те, що додатково прораховано структуру та обсяги виробництва електричної енергії і на перший квартал 2022 року. Це дозволить чіткіше сформувати індикативи для планування роботи підприємств електроенергетичного та вугільно-промислового комплексів до кінця ОЗП», – заявив заступник міністра Юрій Власенко.

Оновленим прогнозним балансом передбачено збільшення частки атомної енергії на 4 % у 2021 році (у порівнянні з попереднім прогнозним балансом).

Представники «Укренерго» зазначили, що в цілому ситуація з підготовкою до проходження ОЗП контрольована, енергетична система України достатньо збалансована.

Читайте в «Терміналі», відбулося засідання антикризового енергетичного штабу під головуванням міністра енергетики Германа Галущенка. У засіданні взяли участь заступник міністра енергетики Олексій Кураков, представники Міністерства інфраструктури, НЕК «Укренерго», НКРЕКП, Держенергонагляду, АТ «Укрзалізниця», генеруючих компаній, депутатського корпусу.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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