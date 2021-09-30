НКРЕКП продовжила заборону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі

Регулятор продовжив до 1 листопада 2021 року термін обмеження доступної пропускної спроможності, що розподіляється на місячних та добових аукціонах на 2021 рік, у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства (Російською Федерацією та Республікою Білорусь), до 0 МВт.

Повідомляє НКРЕКП.

Відповідну постанову Регулятор прийняв на своєму засіданні 29 вересня 2021 року за результатами моніторингу ситуації на ринку електричної енергії та стану функціонування Об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України.

Під час засідання Антикризового енергетичного штабу, яке відбулось 27 вересня 2021 року, представники Кабінету Міністрів України та Міністерства енергетики України наголосили на необхідності продовження заборони імпорту електроенергії з цих країн. Крім того, представники НЕК «Укренерго» констатували відсутність негативного впливу на рівень операційної безпеки ОЕС України продовження заборони імпорту електроенергії із країн, що не є сторонами Енергетичного Співтовариства, у жовтні поточного року.

«В подальшому питання про продовження заборони імпорту електроенергії з вказаних країн буде вирішуватись в залежності від ситуації з накопиченням палива виробниками електричної енергії, що виробляють електроенергію з використанням вугілля, для належного проходження осінньо-зимового періоду», — наголошує НКРЕКП.

Раніше Термінал писав, що заборона імпорту електроенергії з Росії та Білорусі — це крок до інтеграції енергосистеми України з ENTSO-E — міністр енергетики.