НКРЕКП продовжила заборону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі

Обновлено: Сентябрь 30, 2021. Тэги: ,

НКРЕКП продовжила заборону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі

Регулятор продовжив до 1 листопада 2021 року термін обмеження доступної пропускної спроможності, що розподіляється на місячних та добових аукціонах на 2021 рік, у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства (Російською Федерацією та Республікою Білорусь), до 0 МВт.

Повідомляє НКРЕКП.

Відповідну постанову Регулятор прийняв на своєму засіданні 29 вересня 2021 року за результатами моніторингу ситуації на ринку електричної енергії та стану функціонування Об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України.

Під час засідання Антикризового енергетичного штабу, яке відбулось 27 вересня 2021 року, представники Кабінету Міністрів України та Міністерства енергетики України наголосили на необхідності продовження заборони імпорту електроенергії з цих країн. Крім того, представники НЕК «Укренерго» констатували відсутність негативного впливу на рівень операційної безпеки ОЕС України продовження заборони імпорту електроенергії із країн, що не є сторонами Енергетичного Співтовариства, у жовтні поточного року.

«В подальшому питання про продовження заборони імпорту електроенергії з вказаних країн буде вирішуватись в залежності від ситуації з накопиченням палива виробниками електричної енергії, що виробляють електроенергію з використанням вугілля, для належного проходження осінньо-зимового періоду», — наголошує НКРЕКП.

Раніше Термінал писав, що заборона імпорту електроенергії з Росії та Білорусі — це крок до інтеграції енергосистеми України з ENTSO-E — міністр енергетики.

Автор:

(Всего статей: 19040)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: