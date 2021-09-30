Підписано Меморандум щодо врегулювання питань у сфері постачання теплової енергії та гарячої води

Обновлено: Сентябрь 30, 2021. Тэги: , , , ,

Підписано Меморандум щодо врегулювання питань у сфері постачання теплової енергії та гарячої води

Під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України 30 вересня відбулося підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 рр.

Повідомляє Урядовий портал.

Документ підписали Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, Міністр енергетики Герман Галущенко, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, голова НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко, міський голова Львова Андрій Садовий, міський голова Дніпра Борис Філатов, міський голова Житомира Сергій Сухомлин, виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.

Прем’єр-міністр України підкреслив, що в основі цього Меморандуму домовленість про те, що місцева влада не буде підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду в цьому опалювальному сезоні.

Серед ключових пунктів Меморандуму також домовленість про безперебійність поставок газу та фінансова підтримка громад з боку держави для безперебійної роботи теплокомуненерго та незмінності тарифів.

«З боку держави передбачається субвенція громадам з незадовільним індексом податкоспроможності вже з четвертого кварталу 2021 року», — зазначив глава Уряду.

У Меморандумі чітко визначено, що для незмінності тарифів у 2022 році держава передасть і спрямує до місцевих бюджетів ПДФО у розмірі 4%, тобто додатково не менше 11 млрд грн. Крім того, акциз з пального у розмірі 13,44% так само буде залишено для місцевих бюджетів у 2022 році.

Читайте у Терміналі — Шмигаль: Тарифи у сфері теплопостачання — зона відповідальності органів місцевого самоврядування.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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