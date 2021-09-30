Підписано Меморандум щодо врегулювання питань у сфері постачання теплової енергії та гарячої води

Під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України 30 вересня відбулося підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 рр.

Повідомляє Урядовий портал.

Документ підписали Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, Міністр енергетики Герман Галущенко, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, голова НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко, міський голова Львова Андрій Садовий, міський голова Дніпра Борис Філатов, міський голова Житомира Сергій Сухомлин, виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.

Прем’єр-міністр України підкреслив, що в основі цього Меморандуму домовленість про те, що місцева влада не буде підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду в цьому опалювальному сезоні.

Серед ключових пунктів Меморандуму також домовленість про безперебійність поставок газу та фінансова підтримка громад з боку держави для безперебійної роботи теплокомуненерго та незмінності тарифів.

«З боку держави передбачається субвенція громадам з незадовільним індексом податкоспроможності вже з четвертого кварталу 2021 року», — зазначив глава Уряду.

У Меморандумі чітко визначено, що для незмінності тарифів у 2022 році держава передасть і спрямує до місцевих бюджетів ПДФО у розмірі 4%, тобто додатково не менше 11 млрд грн. Крім того, акциз з пального у розмірі 13,44% так само буде залишено для місцевих бюджетів у 2022 році.

Читайте у Терміналі — Шмигаль: Тарифи у сфері теплопостачання — зона відповідальності органів місцевого самоврядування.