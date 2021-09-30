Проведено протиаварійне тренування оперативно-диспетчерського персоналу ОЕС України

Оперативно-диспетчерський персонал ОЕС України 29.09.2021 успішно завершив проведення галузевого протиаварійного тренування відповідно до затвердженої Міненерго програми.

Повідомляє Міненерго.

Сценарій тренувань передбачав моделювання аварійного знеструмлення ряду магістральних ліній електропередачі з подальшим розвантаженням Рівненької та Запорізької атомних станцій сумарно на 3,6 ГВт через системні обмеження.

Тренувальна ситуація додатково була ускладнена відсутністю можливості отримання аварійної допомоги з енергосистем сусідніх країн, складними метеорологічними умовами та низькими запасами гідроресурсів.

«При підготовці до цього опалювального сезону нам особливо потрібно бути впевненими у стійкості нашої системи. Адже цієї зими ми маємо працювати три дні в ізольованому режимі в рамках підготовки до синхронізації з європейською системою ENTSO-E», — зазначив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко.

Оперативно-диспетчерський персонал НЕК «Укренерго», виробників електричної енергії та операторів систем розподілу успішно відпрацювали спільні дії, спрямовані на запобігання виникненню системної аварії в ОЕС України, задіявши увесь доступний інструментарій для збалансування режиму об’єднаної енергосистеми.

Раніше Термінал писав, що у Міненерго готуються до випробувань енергосистеми України в ізольованому режимі.