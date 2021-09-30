Три британських постачальника енергії припинили роботу через високі ціни на газ

Обновлено: Сентябрь 30, 2021. Тэги: , ,

Три британських постачальника енергії припинили роботу через високі ціни на газ

Світова енергетична криза запустила хвилю банкрутств серед британських постачальників енергії.

Ще три компанії — Igloo Energy Supply, Enstroga і Symbio Energy — оголосили про закриття, пише АНГІ.

В результаті 233 тис. клієнтів доведеться шукати нового постачальника електроенергії.

Представники Igloo стверджують, що робота компанії більше неможлива в умовах енергетичного роздрібного ринку через «неймовірно високі ціни на газ». За даними регулюючого органу з питань енергетики Великобританії Ofgem, разом ці три постачальники обслуговували близько одного відсотка покупців на ринку.

З початку серпня в країні вже припинили обслуговування п’ять комунальних підприємств. Через це близько 1,7 млн ​​клієнтів за цей час були змушені змінити постачальника. Міністр підприємництва, енергетики та промислової стратегії Великобританії Квазі Квартенг цієї зими чекає банкрутства ще кількох компаній.

«Мало хто очікував такого екстремального цінового шоку», — цитує заяву Igloo «Лента.ру».

Енергетична криза в Великобританії змусив уряд задуматися про розширення виробництва. Влада має намір продовжити зупинене в 2020 році через брак фінансування будівництво атомної електростанції (АЕС) Уілф в Уельсі.

Читайте в «Терміналі», влада Великобританії привела в стан підвищеної готовності військових в рамках дій з вирішення паливної кризи.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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