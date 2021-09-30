Три британських постачальника енергії припинили роботу через високі ціни на газ

Світова енергетична криза запустила хвилю банкрутств серед британських постачальників енергії.

Ще три компанії — Igloo Energy Supply, Enstroga і Symbio Energy — оголосили про закриття, пише АНГІ.

В результаті 233 тис. клієнтів доведеться шукати нового постачальника електроенергії.

Представники Igloo стверджують, що робота компанії більше неможлива в умовах енергетичного роздрібного ринку через «неймовірно високі ціни на газ». За даними регулюючого органу з питань енергетики Великобританії Ofgem, разом ці три постачальники обслуговували близько одного відсотка покупців на ринку.

З початку серпня в країні вже припинили обслуговування п’ять комунальних підприємств. Через це близько 1,7 млн ​​клієнтів за цей час були змушені змінити постачальника. Міністр підприємництва, енергетики та промислової стратегії Великобританії Квазі Квартенг цієї зими чекає банкрутства ще кількох компаній.

«Мало хто очікував такого екстремального цінового шоку», — цитує заяву Igloo «Лента.ру».

Енергетична криза в Великобританії змусив уряд задуматися про розширення виробництва. Влада має намір продовжити зупинене в 2020 році через брак фінансування будівництво атомної електростанції (АЕС) Уілф в Уельсі.

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