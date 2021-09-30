З 1 жовтні ціна на електроенергію для населення буде знижена

Для населення тариф на електроенергію з 01 жовтня 2021 року становитиме 1,44 грн за кВтгод за умови споживання до 250 кВт*год на місяць.



Для всіх, хто споживає більше 250 кВт*год на місяць, ціна залишатиметься незмінною – 1,68 грн за весь обсяг споживання, пише пресслужба Міненерго.

Завдяки фінансовій моделі покладання спеціальних обов’язків (ПСО) державні виробники електроенергії, НАЕК «Енергоатом» і ПрАТ «Укргідроенерго», які забезпечують виконання спецобов’язків, отримали право продавати весь обсяг своєї продукції на ринкових умовах.

За рахунок отриманого доходу державна г«Нова модель ПСО дає можливість державним компаніям стабілізувати та покращити свій фінансовий стан. В свою чергу, це дає змогу забезпечувати знижену ціну на електроенергію для вразливих верств населення», — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Тарифи на електроенергію гарантовано будуть незмінними протягом всього опалювального сезону.

«Термінал» писав, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), планує встановити тариф на послуги постачальника «останньої надії» на оптовому ринку електричної енергії в IV кварталі 2021 року на рівні 1238,17 грн / МВт-год, що на 101,9 % більше тарифу попереднього кварталу (613,16 грн / МВт-год).

