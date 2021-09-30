З 1 жовтні ціна на електроенергію для населення буде знижена

Обновлено: Сентябрь 30, 2021. Тэги: , ,

З 1 жовтні ціна на електроенергію для населення буде знижена

Для населення  тариф на електроенергію з 01 жовтня 2021 року становитиме 1,44 грн за кВтгод за умови споживання до 250 кВт*год на місяць.

Для всіх, хто споживає більше 250 кВт*год на місяць, ціна залишатиметься незмінною – 1,68 грн за весь обсяг споживання, пише пресслужба Міненерго.

Завдяки фінансовій моделі покладання спеціальних обов’язків (ПСО) державні виробники електроенергії, НАЕК «Енергоатом» і ПрАТ «Укргідроенерго», які забезпечують виконання спецобов’язків, отримали право продавати весь обсяг своєї продукції на ринкових умовах.

За рахунок отриманого доходу державна г«Нова модель ПСО дає можливість державним компаніям стабілізувати та покращити свій фінансовий стан. В свою чергу, це дає змогу забезпечувати знижену ціну на електроенергію для вразливих верств населення», — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Тарифи на електроенергію гарантовано будуть незмінними протягом всього опалювального сезону.

«Термінал» писав, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), планує встановити тариф на послуги постачальника «останньої надії» на оптовому ринку електричної енергії в IV кварталі 2021 року на рівні 1238,17 грн / МВт-год, що на 101,9 % більше тарифу попереднього кварталу (613,16 грн / МВт-год).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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