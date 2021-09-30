З початку року майже пів сотні нелегальних врізок виявили охоронники Нафтогазбезпеки

Обновлено: Сентябрь 30, 2021. Тэги: ,

З початку року майже пів сотні нелегальних врізок виявили охоронники Нафтогазбезпеки

Підрозділ безпеки нафтового дивізіону групи Нафтогаз України та кваліфіковані охоронники спеціалізованого ДП «Нафтогазбезпека» з початку 2021 року знешкодили 43 зловмисні «врізки» до трубопроводів з нафтою та газоконденсатом.

Про це повідомляється на сайті «Укртранснафти».

«Виявили 43 зловмисні «врізки», дві підготовки до «врізок» з відводами в нафтопроводи і конденсатопроводи та одну замасковану ємність для забору та зберігання викраденого газоконденсату. Зокрема порівняно з 2020 роком вдалось виявити майже вдвічі більше зловмисних «врізок» на об’єктах Управління з переробки газу та газового конденсату. Загальна довжина виявлених відводів становить понад 18 км», – зазначається у повідомлені.

Згідно з повідомленням, складність виявлення злочинних втручань в роботу магістрального трубопровідного транспорту і спроб крадіжок нафти й газового конденсату спричинена налагодженою мережею зловмисників та їх високою обізнаністю у проєктуванні «врізок» таким чином, що виявити їх традиційними методами вкрай важко.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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