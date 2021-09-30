З початку року майже пів сотні нелегальних врізок виявили охоронники Нафтогазбезпеки

Підрозділ безпеки нафтового дивізіону групи Нафтогаз України та кваліфіковані охоронники спеціалізованого ДП «Нафтогазбезпека» з початку 2021 року знешкодили 43 зловмисні «врізки» до трубопроводів з нафтою та газоконденсатом.

Про це повідомляється на сайті «Укртранснафти».

«Виявили 43 зловмисні «врізки», дві підготовки до «врізок» з відводами в нафтопроводи і конденсатопроводи та одну замасковану ємність для забору та зберігання викраденого газоконденсату. Зокрема порівняно з 2020 роком вдалось виявити майже вдвічі більше зловмисних «врізок» на об’єктах Управління з переробки газу та газового конденсату. Загальна довжина виявлених відводів становить понад 18 км», – зазначається у повідомлені.

Згідно з повідомленням, складність виявлення злочинних втручань в роботу магістрального трубопровідного транспорту і спроб крадіжок нафти й газового конденсату спричинена налагодженою мережею зловмисників та їх високою обізнаністю у проєктуванні «врізок» таким чином, що виявити їх традиційними методами вкрай важко.