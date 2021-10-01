2021-10-01: Нафта дешевшає в очікуванні засідання ОПЕК +

Обновлено: Октябрь 01, 2021. Тэги: , , , , , , , ,

2021-10-01: Нафта дешевшає в очікуванні засідання ОПЕК +

Ціни на нафту знижуються під час торгів в п’ятницю після зростання за підсумками попередньої сесії.

Вартість грудневих ф’ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:36 кск становила $78,18 за барель, що на $0,13 (0,19%) нижче ціни на закриття попередньої сесії, пише Investing.com.

За підсумками торгів у четвер ці контракти подорожчали на $0,22 (0,3%) — до $78,31 за барель.

Ціна ф’ючерсів на WTI на листопад на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) становила до цього часу $74,89 за барель, що на $0,14 (0,19%) нижче підсумкового значення попередньої сесії. Напередодні вартість цих контрактів збільшилася на $0,2 (0,3%) — до $75,03 за барель.

За підсумками вересня ціна Brent збільшилася на 9,5%, WTI — на більш ніж на 9%, що стало максимальним підйомом з червня, пише Trading Economics.

Підтримку нафтовим котируванням продовжують надавати побоювання з приводу обмеженої пропозиції на ринку, незважаючи на опубліковані раніше на цьому тижні дані про несподіване зростання запасів у США.

Згідно з даними Міненерго, комерційні резерви в Штатах минулого тижня збільшилися на 4,58 млн барелів — до 418,54 млн барелів. Водночас, резерви на терміналі в Кушинга, де зберігається нафта, що торгуються на NYMEX, підвищилися на 200 тис. барелів, тоді як API повідомляв про стрибок запасів на 359 тис. барелів.
Трейдери чекають чергове засідання країн ОПЕК +, прогнозуючи, що нафтовиробників дотримуватимуться зобов’язання збільшити видобуток на 400 тис. Барелів на добу в листопаді.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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