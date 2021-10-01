Енергетичну стратегію України до 2050 року будуть розробляти разом з міжнародними партнерами

Обновлено: Октябрь 01, 2021. Тэги: ,

Енергетичну стратегію України до 2050 року будуть розробляти разом з міжнародними партнерами

Заступник міністра енергетики Максим Немчинов провів координаційну зустріч з міжнародними партнерами для організації співпраці як під час розроблення Енергетичної стратегії України до 2050 року, так і на стадії її подальшої імплементації.

Інформує Міненерго.

«Оновлена Енергетична  стратегія України з горизонтом планування до 2050 року має враховувати світові тенденції, технологічний розвиток, стратегічні орієнтири на декарбонізацію та сучасні виклики національного енергетичного сектору», — зазначив Максим Немчинов.

Міжнародним партнерам представлено підхід до розроблення Стратегії, яка має враховувати зокрема такі стратегічні цілі:

  • підвищення рівня енергетичної безпеки та енергонезалежності України;
  • інтеграція ОЕС України до загальноєвропейської енергосистеми ENTSO-E;
  • виконання Паризької кліматичної угоди та подальший шлях у бік енергетичної нейтральності;
  • розвиток нових технологій та видів енергетичних ресурсів;
  • підвищення готовності енергетичної системи до нарощення потужностей ВДЕ;
  • розвиток атомного сектору;
  • трансформація вугільного сектору тощо.

У заході взяли участь представники сектору енергетики Представництва Європейського Союзу в Україні, Східного партнерства, Світового Банку, Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Європейської економічної комісії ООН,  Програми розвитку ООН в Україні (ПРООН),  Федерального міністерства навколишнього середовища, охорони природи та ядерної безпеки Німеччини, GIZ, Німецького енергетичного агентства, Проекту енергетичної безпеки, посольств Великої Британії, Німеччини, Словенії, Румунії, Норвегії, Польщі, Швеції в Україні, Секретаріату Німецько-українського партнерства,  Данського енергетичного агентства,  Північної екологічної  фінансової корпорації (NEFCO), експерти з декарбонізації тощо.

Читайте у Терміналі: Уряд схвалив Стратегію енергетичної безпеки.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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