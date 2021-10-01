Енергетичну стратегію України до 2050 року будуть розробляти разом з міжнародними партнерами

Заступник міністра енергетики Максим Немчинов провів координаційну зустріч з міжнародними партнерами для організації співпраці як під час розроблення Енергетичної стратегії України до 2050 року, так і на стадії її подальшої імплементації.
Інформує Міненерго.
«Оновлена Енергетична стратегія України з горизонтом планування до 2050 року має враховувати світові тенденції, технологічний розвиток, стратегічні орієнтири на декарбонізацію та сучасні виклики національного енергетичного сектору», — зазначив Максим Немчинов.
Міжнародним партнерам представлено підхід до розроблення Стратегії, яка має враховувати зокрема такі стратегічні цілі:
- підвищення рівня енергетичної безпеки та енергонезалежності України;
- інтеграція ОЕС України до загальноєвропейської енергосистеми ENTSO-E;
- виконання Паризької кліматичної угоди та подальший шлях у бік енергетичної нейтральності;
- розвиток нових технологій та видів енергетичних ресурсів;
- підвищення готовності енергетичної системи до нарощення потужностей ВДЕ;
- розвиток атомного сектору;
- трансформація вугільного сектору тощо.
У заході взяли участь представники сектору енергетики Представництва Європейського Союзу в Україні, Східного партнерства, Світового Банку, Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Європейської економічної комісії ООН, Програми розвитку ООН в Україні (ПРООН), Федерального міністерства навколишнього середовища, охорони природи та ядерної безпеки Німеччини, GIZ, Німецького енергетичного агентства, Проекту енергетичної безпеки, посольств Великої Британії, Німеччини, Словенії, Румунії, Норвегії, Польщі, Швеції в Україні, Секретаріату Німецько-українського партнерства, Данського енергетичного агентства, Північної екологічної фінансової корпорації (NEFCO), експерти з декарбонізації тощо.
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