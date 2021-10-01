Міненерго Британії: ситуація з паливом на АЗС по всій Британії продовжує стабілізуватися

Ситуація з нестачею палива на автозаправних станціях по всій Британії стабілізується.

Про це заявив міністр по бізнесу, енергетиці та промисловості Кваси Квартенг, пише Прайм.

«Ми продовжуємо бачити ознаки подальшої стабілізації ситуації на бензоколонках, рівень запасів на АЗС по всій Британії підвищується», — написав Квартенг в Twitter.

Британія в останні кілька місяців має великі проблеми з постачанням пального через брак бензовозів. Це призвело до того, що минулого тижня нафтові компанії були змушені закрити деякі автозаправні станції.

Жителі країни почали в паніці закуповувати бензин, незважаючи на заяви влади, що проблем із запасами палива немає. Черги на АЗС розтягнулися на сотні метрів, на багатьох з них не було пального.

Для вирішення проблеми влада ухвалила рішення видати п’ять тисяч і короткострокових віз для іноземних водіїв вантажівок, а також задіяли резервний парк бензовозів.

«Термінал» писав, світова енергетична криза запустила хвилю банкрутств серед британських постачальників енергії. Ще три компанії — Igloo Energy Supply, Enstroga і Symbio Energy — оголосили про закриття.