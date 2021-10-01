Міненерго Британії: ситуація з паливом на АЗС по всій Британії продовжує стабілізуватися

Обновлено: Октябрь 01, 2021. Тэги: , ,

Міненерго Британії: ситуація з паливом на АЗС по всій Британії продовжує стабілізуватися

Ситуація з нестачею палива на автозаправних станціях по всій Британії стабілізується.

Про це заявив міністр по бізнесу, енергетиці та промисловості Кваси Квартенг, пише Прайм.

«Ми продовжуємо бачити ознаки подальшої стабілізації ситуації на бензоколонках, рівень запасів на АЗС по всій Британії підвищується», — написав Квартенг в Twitter.

Британія в останні кілька місяців має великі проблеми  з постачанням пального через брак бензовозів. Це призвело до того, що минулого тижня нафтові компанії були змушені закрити деякі автозаправні станції.

Жителі країни почали в паніці закуповувати бензин, незважаючи на заяви влади, що проблем із запасами палива немає. Черги на АЗС розтягнулися на сотні метрів, на багатьох з них не було пального.

Для вирішення проблеми влада ухвалила рішення видати п’ять тисяч і короткострокових віз для іноземних водіїв вантажівок, а також задіяли резервний парк бензовозів.

«Термінал» писав, світова енергетична криза запустила хвилю банкрутств серед британських постачальників енергії. Ще три компанії — Igloo Energy Supply, Enstroga і Symbio Energy — оголосили про закриття.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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