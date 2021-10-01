Транзит газу в Угорщину територією України зупинено

01 жовтня 2021 року з початку нової газової доби (07:00) зупинено транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини.

Заявки на транзит газу не надійшли, незважаючи на те, що потужності з України на вихід в Угорщину законтрактовані на весь газовий рік (з 01.10.2021 по 30.09.2022) у розмірі 24,6 млн куб. м на добу, пише пресслужба ОГТСУ.

Нагадаємо, що з 1 жовтня 2021 року вступив в силу контракт між Угорщиною та Росією на транспортування газу в обсязі 4,5 млрд куб. м на рік, згідно з яким природний газ до Угорщини буде поставлятися через Турецький потік.

З урахуванням того, що імпорт природного газу з Угорщини відбувався шляхом віртуального реверсу, можливості імпорту з Угорщини без транзиту відсутні.

«Угорщина протягом десятиліть отримувала газ через територію України, і українська сторона жодного разу не порушувала зобов’язань. Більш того, український маршрут – найбільш економічно вигідний, бо є найкоротшим шляхом постачання газу до Угорщини, про це свідчать обсяги торгівлі між компаніями обох країн за останні роки, – зазначив гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон. – Монополізація газових маршрутів Газпромом, яку ми наразі спостерігаємо, ставить питання щодо основоположних принципів функціонування газових ринків ЄС – конкурентності та прозорості. Посилення домінуючого положення одного гравця та використання їм важелів впливу в очевидно політичних цілях на фоні шокуючого зростання цін на газ в Європі має бути зупинено».