Україна розглядає розвиток водневої енергетики як великий європейський політичний проєкт

Обновлено: Октябрь 01, 2021. Тэги: , , ,

Україна розглядає розвиток водневої енергетики як великий європейський політичний проєкт

Україна готова стати ключовим постачальником зеленого водню до Європейського Союзу і розглядає розвиток водневої енергетики як великий європейський політичний проєкт та інструмент євроінтеграції.
Про це Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у четвер, 30 вересня, на онлайн-брифінгу.

«Ми думаємо про нові можливості для України, які зміцнять її енергетичну безпеку, економіку та безпеку загалом. Таку можливість надає зелений водень. Розвиток водневої енергетики в Україні є не просто створенням альтернативного джерела енергії, а великим політичним європейським проєктом, який здатен кардинально змінити розклад сил і альянсів на європейському континенті», — сказав міністр.

Дмитро Кулеба запевнив, що особисто докладатиме всіх зусиль, щоб Україна не змарнувала свій історичний водневий шанс.

«Ми у жодному разі не маємо розглядати зелений водень як суто економічний проект. Це великий політичний проект і дуже серйозний інструмент європейської інтеграції України. Експортом зеленого водню ми зв’яжемо економіки України та країн ЄС нерозривним вузлом», — додав він.

Міністр акцентував на стратегічній важливості водневої співпраці для зміцнення стратегічного партнерства України та ФРН. Глава МЗС України звернув увагу на стрімкий розвиток водневої енергетики України: Нафтогаз України підписав з німецькою RWE угоду про співпрацю з постачання в Німеччину водню, чотири оператори газотранспортних систем з України, Німеччини, Словаччини та Чехії представили спільну ініціативу «Центральноєвропейський водневий коридор», а Українська воднева асоціація привезла в Україну перший водневий автомобіль.

Читайте також в «Терміналі», водень — це перспективне майбутнє, але не сьогодення України і навіть ЄС. А втрати від можливого переривання транзиту газу очевидні вже сьогодні.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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