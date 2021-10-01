Україна розглядає розвиток водневої енергетики як великий європейський політичний проєкт

Україна готова стати ключовим постачальником зеленого водню до Європейського Союзу і розглядає розвиток водневої енергетики як великий європейський політичний проєкт та інструмент євроінтеграції.

Про це Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у четвер, 30 вересня, на онлайн-брифінгу.

«Ми думаємо про нові можливості для України, які зміцнять її енергетичну безпеку, економіку та безпеку загалом. Таку можливість надає зелений водень. Розвиток водневої енергетики в Україні є не просто створенням альтернативного джерела енергії, а великим політичним європейським проєктом, який здатен кардинально змінити розклад сил і альянсів на європейському континенті», — сказав міністр.

Дмитро Кулеба запевнив, що особисто докладатиме всіх зусиль, щоб Україна не змарнувала свій історичний водневий шанс.

«Ми у жодному разі не маємо розглядати зелений водень як суто економічний проект. Це великий політичний проект і дуже серйозний інструмент європейської інтеграції України. Експортом зеленого водню ми зв’яжемо економіки України та країн ЄС нерозривним вузлом», — додав він.

Міністр акцентував на стратегічній важливості водневої співпраці для зміцнення стратегічного партнерства України та ФРН. Глава МЗС України звернув увагу на стрімкий розвиток водневої енергетики України: Нафтогаз України підписав з німецькою RWE угоду про співпрацю з постачання в Німеччину водню, чотири оператори газотранспортних систем з України, Німеччини, Словаччини та Чехії представили спільну ініціативу «Центральноєвропейський водневий коридор», а Українська воднева асоціація привезла в Україну перший водневий автомобіль.

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