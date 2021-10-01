Укрзалізниця вперше закупила електроенергію у Енергоатому

Обновлено: Октябрь 01, 2021. Тэги: , ,

Укрзалізниця вперше закупила електроенергію у Енергоатому

Укрзалізниця провела 30 вересня 2021 року першу закупівлю електроенергії на термін понад 1 рік безпосередньо у виробника — НАЕК «Енергоатом» за прямими договорами. Завдяки цьому компанія зекономить понад 4 млрд грн до кінця 2022 року.

Повідомляє Укрзалізниця.

Під час першого аукціону Укрзалізниця купила понад 4,9 млн МВт/год електроенергії, яку компанія отримає до кінця 2022 року та буде використана виключно для потреб компанії. Загальна вартість усього закупленого об’єму — 6 млрд 554 млн грн.

Відповідно вартість 1 МВт/год становить 1105 грн (без ПДВ). Протягом року вартість електроенергії для АТ «Укрзалізниця» зростала і у вересні середня вартість 1 МВт/год електроенергії склала — 2104 грн. Економія на закупівлі електроенергії — понад 4 млрд грн.

«Ця закупівля стала можлива завдяки постанові Уряду, яка дозволила Енергоатому та іншим суб’єктам Державної генерації продавати електроенергію Укрзалізниці на період до 3-х років за спеціальною спрощеною процедурою. А минулого тижня Кабмін встановив цінові межі на електричну енергію під час аукціонів. Завдяки цим рішенням Укрзалізниця зекономить щонайменше 4 млрд грн на електроенергії. Це ті кошти, які можна буде спрямувати на інфраструктурні проєкти, оновлення залізничних колій, станцій, вагонів та локомотивів», — зазначив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

«Це безпрецедентна та найвигідніша закупівля електроенергії для нашої компанії. Як результат, Укрзалізниця отримала електроенергію за найнижчою ціною напряму від державного виробника, а Енергоатом — стабільного споживача», — зазначив в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

Читайте у Терміналі: Оновлено прогнозний баланс електроенергії ОЕС України на поточний рік.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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