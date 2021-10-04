2021-10-04: 10:15 Нафта дешевшає напередодні засідання ОПЕК +

Світові ціни на нафту в понеділок вранці знижуються в очікуванні засідання ОПЕК +.

Про це свідчать дані торгів, пише Прайм.

Станом на 7.38 кск ціна грудневих ф’ючерсів на нафту марки Brent знижувалася на 0,32% — до $79,02за барель, листопадових ф’ючерсів на WTI — на 0,4%, до $75,58 за барель.

Інвестори очікують новин від ОПЕК + щодо подальших планів нарощування видобутку. Засідання ОПЕК + заплановано на понеділок, 4 жовтня. З серпня 2021 року альянс збільшує видобуток на 400 тисяч барелів на добу щомісяця, розраховуючи до кінця вересня 2022 року поступово вийти зі своїх зобов’язань в рамках нафтової угоди.

За словами аналітиків Rystad Energy, які наводить газета Wall Street Journal, трейдери вказували в повідомленнях, що ОПЕК + може розглянути можливість збільшення видобутку більше, ніж планувалося, на своєму майбутньому засіданні. «Однак такий результат малоймовірний. Незважаючи на вузький ринок енергоносіїв, для ОПЕК + було б нехарактерно проводити таку різку політику у відповідь на енергетичну кризу», — додали експерти.