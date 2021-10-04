4 жовтня ОПЕК + проведе низку засідань

Альянс ОПЕК + 4 жовтня проведе серію засідань, на яких оцінить ситуацію на ринку нафти і доцільність коригування своєї діючої стратегії по нарощуванню видобутку нафти на 400 тисяч барелів на добу щомісяця.

Про це пише Прайм.

Першими в форматі відеоконференції зберуться члени міністерського моніторингового комітету ОПЕК +. Початок їх засідання намічено на 15.00 кск. Комітет на підставі аналізу ринку і рівня виконання угоди про обмеження видобутку нафти готує рекомендації для всього альянсу про подальші дії.

Слідом за ними зберуться всі глави делегацій країн угоди ОПЕК +.

Минулого тижня відбулося засідання технічного комітету експертів ОПЕК +. Було підвищено прогноз по дефіциту пропозиції на нафтовому ринку в 2021 році до 1,1 мільйона барелів на добу з раніше очікуваних 0,9 мільйона барелів на день. Крім того, ОПЕК + очікує, що в 2022 році профіцит пропозиції складе 1,4 мільйона барелів на добу, тоді як раніше прогнозувався показник на рівні в 1,6 мільйона барелів на добу.

Читайте в «Терміналі», попит на нафту в світі щорічно буде збільшуватися незначно після 2025 року, а після 2035 року зростання і зовсім припиниться, прогнозує ОПЕК у своїй щорічній доповіді World Oil Outlook.

