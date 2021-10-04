Україна призупинила закачування природного газу у свої підземні сховища, закачавши 18,875 млрд куб.м газу.

Про це свідчать оперативні дані держкомпанії-оператора українських газосховищ «Укртрансгаз».

Зазначається, що станом на 7 ранку 4 жовтня добові обсяги закачування газу дорівнюють нулю. Разом з тим, до цього закачування відбувалося щодня.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) на 4 жовтня становлять 18,875 млрд кубометрів, що майже на 48% менше торішніх показників.

Станом на 4 жовтня українські газові сховища заповнені на 60%.

Читайте в «Терміналі», ціна найближчого (листопадового) ф’ючерсу на TTF на біржі ICE Futures уранці в п’ятницю сягнула EUR100 за МВт/год, або $1197 за тисячу кубометрів.

