Транзит газу до Угорщини?

Дані угорського оператора ГТС FGSZ свідчать, що транзит російського газу через Україну в Угорщину відновили.

Про це свідчать дані на сайті FGSZ.

Потік палива через прикордонний пункт “Берегове”, за даними станом на 23:30 3 жовтня, склав більше 200 тис куб. м/год.

Протягом дня прокачування за цим маршрутом не було. Станом на 8:50 4 жовтня, потік газу через пункт “Берегове” становив більше 2 млн куб. м/год.

Однак, керівник ОГТСУ Сергій Макогон спростував дані про відновлення транзиту газу з РФ до Угорщини.

«Інформація про відновлення Газпромом транзиту газу через Україну в напрямку Угорщини не відповідає дійсності», — написав у Facebook гендиректор «Оператора ГТС України» Сергій Макогон.

Потік газу є реекспортом палива, що зберігався в українських ПСГ, уточнив він.

«У пресі поширюється інформація про те, що» Газпром «відновив транзит газу через Україну в Угорщину. Це не відповідає дійсності», — заявив Макогон.

«Термінал» писав, 01 жовтня 2021 року з початку нової газової доби (07:00) зупинено транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини.

