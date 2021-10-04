Транзит газу до Угорщини?

Обновлено: Октябрь 04, 2021. Тэги: , , , ,

Транзит газу до Угорщини?

Дані угорського оператора ГТС FGSZ свідчать, що транзит російського газу через Україну в Угорщину відновили.

Про це свідчать дані на сайті FGSZ.

Потік палива через прикордонний пункт “Берегове”, за даними станом на 23:30 3 жовтня, склав більше 200 тис куб. м/год.

Протягом дня прокачування за цим маршрутом не було. Станом на 8:50 4 жовтня, потік газу через пункт “Берегове” становив більше 2 млн куб. м/год.

Однак, керівник  ОГТСУ Сергій Макогон спростував дані про відновлення транзиту газу з РФ до Угорщини.

«Інформація про відновлення Газпромом транзиту газу через Україну в напрямку Угорщини не відповідає дійсності», —  написав у Facebook гендиректор «Оператора ГТС України» Сергій Макогон.

Потік газу є реекспортом палива, що зберігався в українських ПСГ, уточнив він.

«У пресі поширюється інформація про те, що» Газпром «відновив транзит газу через Україну в Угорщину. Це не відповідає дійсності», — заявив Макогон.

«Термінал» писав, 01 жовтня 2021 року  з початку нової газової доби (07:00) зупинено транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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