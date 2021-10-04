Україна призупинила закачування газу до ПСГ

Україна призупинила закачування природного газу до своїх підземних сховищ, свідчать оперативні дані АТ «Укртрансгаз».

Передає Інтерфакс-Україна.

Так, якщо 1 жовтня закачування в «підземки» становило 13,94 млн куб. м, то 2 жовтня воно знизилося до 0,61 млн куб. м, а 3 жовтня впало до нуля.

На припинення закачування вплинуло зупинення російським «Газпромом» транзиту природного газу через Україну в напрямку Угорщини з 1 жовтня 2021 року, оскільки імпорт газу з Угорщини в Україну відбувався шляхом віртуального реверсу.

Раніше Термінал писав, що ціна ф’ючерсів на газ в Європі зберігається на рівні $1123.