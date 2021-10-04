Укрнафта розпочала буріння нафтової свердловини на Львівщині

Укрнафта розпочала буріння нафтової свердловини на Верхньомасловецькому родовищі у Сколівському районі Львівської області.
Проектна глибина розвідувальної похило-скерованої свердловини № 103 становить 1630 м з відходом від вертикалі 664 м, пише пресслужба компанії.
Мета буріння свердловини № 103 Верхньомасловецького родовища — розкриття бистрицьких та нижньоменілітових відкладів, відбір керну, отримання геофізичних даних, проведення випробування пластів на кабелі.
За оцінками фахівців, початкова добова продуктивність свердловини складе 28,2 т нафти.
«Термінал» писав, найбільша нафтовидобувна компанія «Укрнафта» направить 1,931 млрд грн на виплату дивідендів.