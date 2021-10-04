Верховна Рада заслухає міністра енергетики щодо тарифів

Під час години запитань до уряду Верховна Рада заслухає міністра енергетики Германа Галущенка щодо ситуації з тарифами.

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив на Погоджувальній раді депутатських фракцій і груп у понеділок, 4 жовтня.

«Щодо питання тарифів – пропоную запросити до стін Парламенту міністра енергетики і заслухати його, щоби зрозуміти, яка готовність до опалювального сезону, яке буде наповнення газових сховищ, чи розраховуємо ми на ту ціну, яка є сьогодні», – сказав Дмитро Разумков. Таку пропозицію підтримали інші учасники засідання Погоджувальної ради.

Голова парламенту наголосив, що питання тарифів сьогодні турбує багатьох громадян.

«Нещодавно був підписаний меморандум, в якому закріплені ціни на газ для населення. Але паралельно з цим залишилося багато запитань. Наприклад, чому в нас сьогодні на дев’ять млрд кубів газу менше закачано в сховище, чому ми його не закачали за тими цінами, які були влітку, а не по 1200, як є сьогодні», – наголосив Разумков.

Також, за словами Дмитра Разумкова, під питанням залишається ціна газу для бюджетних установ.

«Закріплена ціна в меморандумі – 13660 гривень для комунальних підприємств, але це ціна без ПДВ та транспортування. Мені багато мерів повідомили, що ціна буде близько 19100 гривень. Тому давайте людям казати правду, щоби вони розуміли, на що розраховувати», – зауважив Дмитро Разумков.

Читайте в «Терміналі», прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що країна готова до опалювального сезону, тарифи не зростатимуть.