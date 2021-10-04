Верховна Рада заслухає міністра енергетики щодо тарифів

Обновлено: Октябрь 04, 2021. Тэги: ,

Верховна Рада заслухає міністра енергетики щодо тарифів

Під час години запитань до уряду Верховна Рада заслухає міністра енергетики Германа Галущенка щодо ситуації з тарифами.

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив на Погоджувальній раді депутатських фракцій і груп у понеділок, 4 жовтня.

«Щодо питання тарифів – пропоную запросити до стін Парламенту міністра енергетики і заслухати його, щоби зрозуміти, яка готовність до опалювального сезону, яке буде наповнення газових сховищ, чи розраховуємо ми на ту ціну, яка є сьогодні», – сказав Дмитро Разумков. Таку пропозицію підтримали інші учасники засідання Погоджувальної ради.

Голова парламенту наголосив, що питання тарифів сьогодні турбує багатьох громадян.

«Нещодавно був підписаний меморандум, в якому закріплені ціни на газ для населення. Але паралельно з цим залишилося багато запитань. Наприклад, чому в нас сьогодні на дев’ять млрд кубів газу менше закачано в сховище, чому ми його не закачали за тими цінами, які були влітку, а не по 1200, як є сьогодні», – наголосив Разумков.

Також, за словами Дмитра Разумкова, під питанням залишається ціна газу для бюджетних установ.

«Закріплена ціна в меморандумі – 13660 гривень для комунальних підприємств, але це ціна без ПДВ та транспортування. Мені багато мерів повідомили, що ціна буде близько 19100 гривень. Тому давайте людям казати правду, щоби вони розуміли, на що розраховувати», – зауважив Дмитро Разумков.

Читайте в «Терміналі», прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що країна готова до опалювального сезону, тарифи не зростатимуть.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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