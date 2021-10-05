2021-10-05: Зростання цін на нафту сповільнилося після ралі на тлі рішення ОПЕК+

Ціни на нафту стабілізуються у вівторок слідом за підйомом до максимуму як мінімум трьох років після того, як найбільші світові виробники нафти оголосили про рішення зберегти поточну політику обмежень на видобуток.

Передає Investing.

Ф’ючерси на нафту марки Brent на 09:26 за Києвом виросли на 0,16% до $81,39 за барель, напередодні зробивши стрибок на 2,5%.

Ф’ючерси на американську легку нафту WTI подорожчали на 0,04% до $77,65 за барель після зростання на 2,3% в понеділок.

Учасники обмежуючої нафтовидобуток угоди ОПЕК + домовилися зберегти незмінною політику виробництва сировини в листопаді 2021 року, додаючи на ринок 400.000 барелів на добу, повідомив секретаріат ОПЕК.

Раніше Термінал писав, що ОПЕК оприлюднила прогноз зростання попиту на нафту.