Nord Stream 2 AG почав заповнення газом першої нитки газопроводу «Північний потік-2″ з метою досягнення потрібного тиску для подальшого тестування, повідомили в компанії. При цьому пусконалагоджувальні роботи на другій нитці газопроводу тривають.

Передає Прайм.

«З четвертого жовтня почалася процедура щодо заповнення газом першої нитки газопроводу «Північний потік 2″. Нитка буде поступово наповнюватися газом, щоб досягти обсягу і тиску, необхідних для подальшого технічного тестування», — йдеться в повідомленні.

Прес-служба Nord Stream 2 AG пояснила, що заповнення нитки буде здійснюватися з російського майданчика берегових об’єктів. Для цього буде потрібно приблизно 300 мільйонів кубометрів газу, які дозволять досягти внутрішньотрубного тиску в 100 бар на виході біля берега Німеччини.

У компанії також відзначили, що для контролю цілісності газопроводу раніше були проведені пусконалагоджувальні роботи, включаючи внутрішньотрубну інспекцію з використанням спеціальних діагностичних пристроїв, а також зовнішні візуальна та інструментальна перевірки.

«Газопровід був побудований і пройшов незалежну сертифікацію відповідно до застосовних технічних і галузевих стандартів, щоб забезпечити його надійну і безпечну експлуатацію», — додається в повідомленні.

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