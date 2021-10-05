Nord Stream 2 AG почав заповнення газом першої нитки газопроводу «Північний потік-2″

Обновлено: Октябрь 05, 2021. Тэги: ,

Nord Stream 2 AG почав заповнення газом першої нитки газопроводу «Північний потік-2″

Nord Stream 2 AG почав заповнення газом першої нитки газопроводу «Північний потік-2″ з метою досягнення потрібного тиску для подальшого тестування, повідомили в компанії. При цьому пусконалагоджувальні роботи на другій нитці газопроводу тривають.

Передає Прайм.

«З четвертого жовтня почалася процедура щодо заповнення газом першої нитки газопроводу «Північний потік 2″. Нитка буде поступово наповнюватися газом, щоб досягти обсягу і тиску, необхідних для подальшого технічного тестування», — йдеться в повідомленні.

Прес-служба Nord Stream 2 AG пояснила, що заповнення нитки буде здійснюватися з російського майданчика берегових об’єктів. Для цього буде потрібно приблизно 300 мільйонів кубометрів газу, які дозволять досягти внутрішньотрубного тиску в 100 бар на виході біля берега Німеччини.

У компанії також відзначили, що для контролю цілісності газопроводу раніше були проведені пусконалагоджувальні роботи, включаючи внутрішньотрубну інспекцію з використанням спеціальних діагностичних пристроїв, а також зовнішні візуальна та інструментальна перевірки.

«Газопровід був побудований і пройшов незалежну сертифікацію відповідно до застосовних технічних і галузевих стандартів, щоб забезпечити його надійну і безпечну експлуатацію», — додається в повідомленні.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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