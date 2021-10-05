Ситуація з накопиченням вугілля на ТЕС погіршилася — Укренерго

Станом на ранок 4 жовтня загальні запаси вугілля на складах ТЕС знизилися на 8,2% (713 тис. тонн) у порівнянні з обсягами на ранок 27 вересня (776,9 тис. тонн).

Повідомляє Укренерго.

Запаси газового вугілля знизилися на 9% (до 536,2 тис. тонн) і антрацитового — на 5,6% до 176,9 тис. тонн. У порівнянні з 1 вересня запаси вугілля на складах ТЕС знизилися на 3,4%, запаси газового вугілля навпаки збільшилися на 7,5%. Відповідно до графіка накопичення палива, затвердженого Міненерго, на складах ТЕС знаходиться у 3,55 раза менше вугілля, ніж має бути на 4 жовтня.

За заявками виробників через відсутність палива не можуть працювати 18 блоків ТЕС та ТЕЦ загальною потужністю 6,5 ГВт.

Раніше Термінал писав, що ціна енергетичного вугілля в Європі побила 20-річний рекорд.