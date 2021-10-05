Ситуація з накопиченням вугілля на ТЕС погіршилася — Укренерго

Обновлено: Октябрь 05, 2021. Тэги: , ,

Ситуація з накопиченням вугілля на ТЕС погіршилася — Укренерго

Станом на ранок 4 жовтня загальні запаси вугілля на складах ТЕС знизилися на 8,2% (713 тис. тонн) у порівнянні з обсягами на ранок 27 вересня (776,9 тис. тонн).

Повідомляє Укренерго.

Запаси газового вугілля знизилися на 9% (до 536,2 тис. тонн) і антрацитового — на 5,6% до 176,9 тис. тонн. У порівнянні з 1 вересня запаси вугілля на складах ТЕС знизилися на 3,4%,  запаси газового вугілля навпаки збільшилися на 7,5%. Відповідно до графіка накопичення палива, затвердженого Міненерго, на складах ТЕС знаходиться у 3,55 раза менше вугілля, ніж має бути на 4 жовтня.

За заявками виробників через відсутність палива не можуть працювати 18 блоків ТЕС та ТЕЦ загальною потужністю 6,5 ГВт.

Раніше Термінал писав, що ціна енергетичного вугілля в Європі побила 20-річний рекорд.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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