Україна не планує переговори з РФ із закупівлі газу

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна не планує переговори з РФ щодо підписання прямого контракту на поставку природного газу.

Про це пише видання «Інтерфакс-Україна».

«Такі переговори не плануються», – сказав Шмигаль.

Прем’єр нагадав, що в підземних сховищах (ПСГ) України вже накопичено понад 18,5 млрд куб. м газу, також країна має власний газовидобуток, що дозволить пройти майбутній опалювальний сезон.

Як сказав прем’єр, не варто також очікувати суттєвого реекспорту на європейський ринок газу, що належить іноземним трейдерам, який зберігається в ПСГ України.

«У будь-якому випадку, перша пропозиція робиться завжди Україні в таких випадках. З імовірністю 100% газ, який перебуває в Україні, тут і буде використаний», – сказав Шмигаль.

«Термінал» писав, Газпром відмовився бронювати додаткові транзитні потужності через Україну, а також викупив лише третину від запропонованої транзитної потужності газопроводу «Ямал-Європа».