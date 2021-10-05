Україна спростить зберігання газу в режимі «митний склад»

Обновлено: Октябрь 05, 2021. Тэги: , , ,

Україна спростить зберігання газу в режимі «митний склад»

Оператор газосховищ та Державна митна служба підписали рамкову угоду й дали старт проєкту, що спростить операції з газом у режимі «митний склад».

Про це у Фейсбук написав т.в.о. генерального директора АТ «Укртрансгаз» Сергій Перелома.

«Наші замовники послуг зберігають в режимі «митний склад» понад 3,5 млрд природного газу. Відповідно, і ці компанії, і ми як Оператор газосховищ часто взаємодіємо з митницею. І логічно зробити цей процес простішим. З цією метою ми підписали угоду про співпрацю з Державною митною службою та починаємо поступово спрощувати процедури з газом у «митному складі» для наших замовників послуг», — написав він.

Спрощення процедури відбуватиметься через переведення у цифровий формат.

На першому етапі буде автоматизовано верифікацію митних декларацій замовників послуг, які відбирають газ із «митного складу». Далі новий алгоритм буде поширено на закачування нерозмитненого газу.

«У кінцевому результаті очікуємо на повноцінний електронний документообіг між оператором та митницею. Ми почали важливу справу», — зазначив Перелома.

Читайте в «Терміналі», компанія Укртрансгаз – незалежний Оператор газосховищ України – спільно з Оператором газотранспортної системи (ОГТСУ) вивчатимуть можливості щодо розвитку ринку відновлюваних газів в Україні: водню, біометану та синтетичного метану.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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