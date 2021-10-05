Україна спростить зберігання газу в режимі «митний склад»

Оператор газосховищ та Державна митна служба підписали рамкову угоду й дали старт проєкту, що спростить операції з газом у режимі «митний склад».

Про це у Фейсбук написав т.в.о. генерального директора АТ «Укртрансгаз» Сергій Перелома.

«Наші замовники послуг зберігають в режимі «митний склад» понад 3,5 млрд природного газу. Відповідно, і ці компанії, і ми як Оператор газосховищ часто взаємодіємо з митницею. І логічно зробити цей процес простішим. З цією метою ми підписали угоду про співпрацю з Державною митною службою та починаємо поступово спрощувати процедури з газом у «митному складі» для наших замовників послуг», — написав він.

Спрощення процедури відбуватиметься через переведення у цифровий формат.

На першому етапі буде автоматизовано верифікацію митних декларацій замовників послуг, які відбирають газ із «митного складу». Далі новий алгоритм буде поширено на закачування нерозмитненого газу.

«У кінцевому результаті очікуємо на повноцінний електронний документообіг між оператором та митницею. Ми почали важливу справу», — зазначив Перелома.

Читайте в «Терміналі», компанія Укртрансгаз – незалежний Оператор газосховищ України – спільно з Оператором газотранспортної системи (ОГТСУ) вивчатимуть можливості щодо розвитку ринку відновлюваних газів в Україні: водню, біометану та синтетичного метану.