Вартість ф’ючерсів на газ в Європі перевищила $1300 за тисячу кубометрів

Ціна ф’ючерсу на газ в Європі підскакує більш ніж на 10% від розрахункової ціни понеділка і досягла нового рекордного значення, вперше в історії перевищивши 1300 доларів за тисячу кубометрів, свідчать дані торгів на ICE Futures.

Передає Прайм.

Вартість листопадових ф’ючерсів за індексом голландського TTF, самого ліквідного Європейського хаба, в 11.40 за Києвом склала рекордні 1303 долара за тисячу кубометрів, продемонструвавши зростання в порівнянні з розрахунковою ціною понеділка на 12%.

Як відзначали експерти, зростання цін на ф’ючерси на газ в Європі пов’язане з кількома факторами: низьким рівнем заповненості європейських підземних сховищ газу, обмеженням пропозиції з боку основних постачальників і високим попитом на СПГ в Азії.

Раніше Термінал писав, що Україна призупинила закачування газу до ПСГ.