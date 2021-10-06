2021-10-06: Ціни на нафту стабілізуються на даних про зростання запасів в США

Світові ціни на нафту в середу вранці припинили зростання після дводенного ралі після того, як вийшли дані про несподіване зростання запасів цієї сировини в США.

Про це свідчать дані торгів, пише Прайм.

По станом на 8.00 кск ціна грудневих ф’ючерсів на нафту марки Brent знижується на 0,1%, до $82,64 за барель, вартість листопадових ф’ючерсів на WTI — росте на символічні 0,06%, до $78,98 за барель.

Ціни на нафту стабілізувалися після засідання ОПЕК + . Так, у вівторок ціна нафти марки Brent перевищувала $83 за барель — вперше майже за три роки. А WTI вперше з листопада 2014 року перевищило позначку в $79 за барель.