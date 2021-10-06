6 жовтня в дрібному опті ціни на ДП підвищилися на 85 коп

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 6 жовтня 2021 р відзначалося значне зростання роздрібних цін на світлі нафтопродукти та скраплений газ.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро змінилася на 0.30% (8 коп/л) до 27.45 грн/л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день змінилася на 0.38% (11 коп/л) до 28.24 грн/л. Водночас дизельне пальне євро в дрібному опті зросло в ціні на 3.32% (85 коп/л) до 26.47 грн/л.
|Вид пального
|серед., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|30 днів, %
|Бензин А-92 євро
|27.45
|0.30
|1.72
|2.27
|Бензин А-95 євро
|28.24
|0.38
|1.52
|1.87
|Дизельне пальне євро
|26.47
|3.32
|2.92
|11.33
Довідково:
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