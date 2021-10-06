Ціни на АЗС 6 жовтня завмерли в нервовому очікуванні

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 6 жовтня 2021 р не відзначалося коливання роздрібних цін на світлі нафтопродукти та скраплений газ.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, ціна бензину А-92 євро на українських АЗС зросла на 0.00% (1.0 коп/л) до 28.42 грн/л, бензину А-95 євро не змінилася — 30.20 грн/л. Дизельне пальне євро не змінилося в ціні — 28.88 грн/л. Зріджений нафтовий газ СПБТ, використовуваний в якості моторного палива, 6 жовтня 2021 р змінився в ціні на 0.1 % (-1.0 коп/л) до 17.42 грн/л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктановому бензину становить 57,7 %.
|Вид пального
|серед., грн/л
|мін., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|Бензин А-92 євро
|28.42
|24.50
|0.04
|0.36
|Бензин А-95 євро
|30.20
|26.00
|0.01
|0.18
|Дизельне пальне євро
|28.88
|24.45
|0.07
|0.54
|Зріджений газ
|17.42
|14.99
|-0.05
|0.58
Довідково:
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