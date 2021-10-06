Державна виконавча служба наклала арешт на рахунки Енергоатома

Енергоатом повідомив, що Державна виконавча служба наклала арешт на рахунки НАЕК на підставі виконавчого впровадження.

Так, Державна виконавча служба наклала арешт на рахунки Енергоатому на користь ЗАТ «Спільне українсько-американське підприємство з іноземними інвестиціями «Укрелектроват» у сумі 127,3 млн грн, з яких сума основного боргу становить 2,5 млн грн, пише пресслужба компанії.

«Вважаємо, що скоординована діяльність ЗАТ СП «Укрелектроват» та представників Державної виконавчої служби по блокуванню рахунків «Енергоатома» та списанню неіснуючих боргів на користь Компанії, яка викупила ці борги у російської Компанії АТ «ТВЕЛ», в цей складний для країни період має розглядатися керівництвом держави як цілеспрямована диверсія», – йдеться у повідомленні.

Атомпрофспілка звернулася до влади з проханням негайно втрутитися у ситуацію щодо дій посадових осіб Державної виконавчої служби, які можуть призвести до негативних наслідків для енергогенеруючої галузі.

Читайте в «Терміналі», ДП «НАЕК «Енергоатом» у 2020 році збільшив коефіцієнт заборгованості, і до 2024 року зниження залежності підприємства від позикового капіталу не очікується, а отже, в 2022 році компанія може отримати збиток у 542 млн грн.

