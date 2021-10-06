Державна виконавча служба наклала арешт на рахунки Енергоатома

Обновлено: Октябрь 06, 2021. Тэги: , , ,

Державна виконавча служба наклала арешт на рахунки Енергоатома

Енергоатом повідомив, що Державна виконавча служба наклала арешт на рахунки НАЕК на підставі виконавчого впровадження.

Так, Державна виконавча служба наклала арешт на рахунки Енергоатому на користь ЗАТ «Спільне українсько-американське підприємство з іноземними інвестиціями «Укрелектроват» у сумі 127,3 млн грн, з яких сума основного боргу становить 2,5 млн грн, пише пресслужба компанії.

«Вважаємо, що скоординована діяльність ЗАТ СП «Укрелектроват» та представників Державної виконавчої служби по блокуванню рахунків «Енергоатома» та списанню неіснуючих боргів на користь Компанії, яка викупила ці борги у російської Компанії АТ «ТВЕЛ», в цей складний для країни період має розглядатися керівництвом держави як цілеспрямована диверсія», – йдеться у повідомленні.

Атомпрофспілка  звернулася до влади з проханням негайно втрутитися у ситуацію щодо дій посадових осіб Державної виконавчої служби, які можуть призвести до негативних наслідків для енергогенеруючої галузі.

Читайте в «Терміналі», ДП «НАЕК «Енергоатом» у 2020 році збільшив коефіцієнт заборгованості, і до 2024 року зниження залежності підприємства від позикового капіталу не очікується, а отже, в 2022 році компанія може отримати збиток у 542 млн грн.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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