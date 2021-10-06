Інфраструктура України готова до опалювального сезону — прем’єр-міністр

Обновлено: Октябрь 06, 2021. Тэги: , , ,

Інфраструктура України готова до опалювального сезону — прем’єр-міністр

Готовність всієї інфраструктури України до опалювального сезону становить 99%. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час вступного слова на засіданні Уряду 6 жовтня.

Повідомляє Урядовий портал.

Шмигаль додав, що мова йде як про ремонт теплових мереж та котелень, так і про підготовку шкіл, лікарень, дитячих садочків і безпосередню підготовку житлових будинків.

«У газосховищах накопичено майже 19 млрд кубічних метрів газу, і цього буде достатньо для проходження зими. Перед керівництвом «Нафтогазу» та «Укргазвидобування» Уряд ставить чітке завдання — наростити видобуток власного газу. Всі інструменти для цього були надані: передані ділянки для видобутку, надані ліцензії, укладені угоди про розподіл продукції. Збільшення такого видобутку — це питання національної безпеки», — наголосив прем’єр-міністр.

Також Денис Шмигаль нагадав, що згідно з підписаним минулого тижня Меморандумом, міські голови взяли на себе зобов’язання не підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду для людей. «Нафтогаз» зі свого боку поставлятиме газ місцевим теплокомуненерго за ціною в 4 рази меншу, ніж на європейському ринку.

«Уряд реструктурує борги та компенсує перед місцевою владою різницю в тарифах. Уся країна буде з теплом. Хочу попередити окремі газопостачальні компанії: будь-які спроби відключити соціальну інфраструктуру від газу або нажитися на ситуації ми будемо жорстко усувати», — резюмував Прем’єр-міністр.

Читайте у Терміналі: Ситуація з накопиченням вугілля на ТЕС погіршилася — Укренерго.

Автор:

(Всего статей: 19081)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: