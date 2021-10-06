П’ять країн ЄС закликали провести розслідування на ринку газу

Іспанія, Франція, Чехія, Греція та Румунія запропонували провести розслідування щодо функціонування європейського газового ринку в зв’язку з ростом цін на газ.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Відзначається, що підвищення цін на газ і електрику лягає важким тягарем на домогосподарства і компанії, в зв’язку з чим країни виступили з низкою пропозицій. Зокрема, вони вважають, що для негайного реагування на скачки цін необхідний загальний підхід на європейському рівні.

«Що стосується газу, функціонування європейського газового ринку має бути розслідувано, щоб зрозуміти, чому поточних газових контрактів виявилося недостатньо. Нам також слід розробити загальні керівні принципи щодо зберігання газу, щоб пом’якшити і згладити підвищення цін. Крім того, нам слід краще координувати наші закупівлі газу для посилення наших переговорних позицій «, — йдеться в заяві, розміщеній на сайті міністерства економіки Франції.

Крім того, пропонується реформувати ринок електроенергії ЄС з метою поліпшити взаємозв’язок між ціною, що сплачується споживачами, і середньою вартістю виробництва електроенергії. Також країни наголосили на необхідності зосередитися на досягненні енергетичної незалежності шляхом інвестування в диверсифікацію енергопостачання і максимально швидкого зниження залежності Європи від країн — експортерів газу.

Нарешті, країни вважають за необхідне забезпечувати більш передбачувані ціни на вугілля і уникати надмірної волатильності.

Оптові ціни на електроенергію в ЄС в цьому році піднімаються до рекордних значень на тлі вартості газу, яка також знаходиться на високому рівні і регулярно б’є рекорди. Крім ціни на газ, внесок в зростання оптової вартості електроенергії вносить і збільшення ціни викидів вуглецю в європейській системі ETS, що діє для декарбонізації регіону.

Читайте в «Терміналі», лідери Європейського Союзу у жовтні обговорюватимуть ідею створення стратегічного запасу газу ЄС та від’єднання цін на електроенергію від цін на газ.

