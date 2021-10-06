П’ять країн ЄС закликали провести розслідування на ринку газу

Обновлено: Октябрь 06, 2021. Тэги: , , , ,

П’ять країн ЄС закликали провести розслідування на ринку газу

Іспанія, Франція, Чехія, Греція та Румунія запропонували провести розслідування щодо функціонування європейського газового ринку в зв’язку з ростом цін на газ.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Відзначається, що підвищення цін на газ і електрику лягає важким тягарем на домогосподарства і компанії, в зв’язку з чим країни виступили з низкою пропозицій. Зокрема, вони вважають, що для негайного реагування на скачки цін необхідний загальний підхід на європейському рівні.

«Що стосується газу, функціонування європейського газового ринку має бути розслідувано, щоб зрозуміти, чому поточних газових контрактів виявилося недостатньо. Нам також слід розробити загальні керівні принципи щодо зберігання газу, щоб пом’якшити і згладити підвищення цін. Крім того, нам слід краще координувати наші закупівлі газу для посилення наших переговорних позицій «, — йдеться в заяві, розміщеній на сайті міністерства економіки Франції.

Крім того, пропонується реформувати ринок електроенергії ЄС з метою поліпшити взаємозв’язок між ціною, що сплачується споживачами, і середньою вартістю виробництва електроенергії. Також країни наголосили на необхідності зосередитися на досягненні енергетичної незалежності шляхом інвестування в диверсифікацію енергопостачання і максимально швидкого зниження залежності Європи від країн — експортерів газу.

Нарешті, країни вважають за необхідне забезпечувати більш передбачувані ціни на вугілля і уникати надмірної волатильності.

Оптові ціни на електроенергію в ЄС в цьому році піднімаються до рекордних значень на тлі вартості газу, яка також знаходиться на високому рівні і регулярно б’є рекорди. Крім ціни на газ, внесок в зростання оптової вартості електроенергії вносить і збільшення ціни викидів вуглецю в європейській системі ETS, що діє для декарбонізації регіону.

Читайте в «Терміналі», лідери Європейського Союзу у жовтні обговорюватимуть ідею створення стратегічного запасу газу ЄС та від’єднання цін на електроенергію від цін на газ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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