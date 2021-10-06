У вересні Україна збільшила імпорт газу з ЄС

У вересні 2021 року обсяг транспортування газу з ЄС до України склав майже 665 млн куб. м – це найвищий показник у 2021 році.

Повідомляє Оператор ГТС України.

Eкспорт разом з реекспортом природного газу з України до країн Європи зріс у 3,5 рази і склав 264 млн куб. м. Всього за 9 місяців 2021 року Україна імпортувала 2,381 млрд куб. м газу, експорт та реекспорт склав 1,149 млрд куб. м.

Порівняно з серпнем 2021 року імпорт газу у вересні зріс на 17% — на 98 млн куб. м. Лідером-експортером газу до України залишалась Угорщина, частка якої від загальних обсягів імпорту перевищила 90% (603 млн куб. м).

Експорт та реекспорт газу у вересні значно зріс через збільшення поставок газу до Угорщини. Окрім угорського напрямку газ екпортували до Польщі — 9 млн куб. м.

Зупинка фізичного транзиту газу до Угорщини через Україну обмежує можливості українських та іноземних замовників імпортувати природний газ з ЄС найдешевшим наразі маршрутом — через Угорщину. За даними Оператора ГТС України (ОГТСУ), у 2021 році весь імпорт газу з Угорщини відбувався шляхом віртуального реверсу. Тому без фізичного транзиту російського газу імпорт із цього напряму ускладнюється і залежить від технічних можливостей операторів ГТС України та Угорщини.

Відповідно з жовтня поточного року імпорт газу з ЄС до України переорієнтувався на інші напрями — з Польщі та Словаччини.

Раніше Термінал писав, що Голова ОГТСУ просить НАТО гарантувати транзит російського газу.