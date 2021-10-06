ЄК розглядає питання визнання атомної енергетики «зеленим» джерелом енергії

Єврокомісія розглядає питання визнання атомної енергетики «зеленим» джерелом енергії.

Про це сказав віцепрезидент Єврокомісії та єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс на засіданні Єврогрупи в Люксембурзі, де міністри фінансів держав єврозони розглядали питання різкого зростання цін на газ напередодні опалювального сезону, пише Енергоатом.

Домбровскіс відзначив, що Брюссель розцінює нинішній стрибок цін на газ тимчасовим, однак цей прикрий факт лише прискорить перехід ЄС до зеленої енергетики.

«Стосовно сфери атомної енергетики, то в зв’язку із цим була проведена низка досліджень. Європейська Комісія зараз аналізує ці дослідження, і тут важливо, щоб ми визнали роль атомної енергетики як низьковуглецеве джерело енергії», – сказав він.

Тим часом Франція та Іспанія закликали до перегляду чинних правил на енергоринку ЕС, а також до скоординованої європейської реакції на стрибок світових цін на енергоносії, щоб захистити як найбідніших громадян, так і амбітний план Європи до 2050 року припинити викиди CO2.