ЄК розглядає питання визнання атомної енергетики «зеленим» джерелом енергії

Обновлено: Октябрь 06, 2021. Тэги: , ,

ЄК розглядає питання визнання атомної енергетики «зеленим» джерелом енергії

Єврокомісія розглядає питання визнання атомної енергетики «зеленим» джерелом енергії.

Про це сказав віцепрезидент Єврокомісії та єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс на засіданні Єврогрупи в Люксембурзі, де міністри фінансів держав єврозони розглядали питання різкого зростання цін на газ напередодні опалювального сезону, пише Енергоатом.

Домбровскіс відзначив, що Брюссель розцінює нинішній стрибок цін на газ тимчасовим, однак цей прикрий факт лише прискорить перехід ЄС до зеленої енергетики.

«Стосовно сфери атомної енергетики, то в зв’язку із цим була проведена низка досліджень. Європейська Комісія зараз аналізує ці дослідження, і тут важливо, щоб ми визнали роль атомної енергетики як низьковуглецеве джерело енергії», – сказав він.

Тим часом Франція та Іспанія закликали до перегляду чинних правил на енергоринку ЕС, а також до скоординованої європейської реакції на стрибок світових цін на енергоносії, щоб захистити як найбідніших громадян, так і амбітний план Європи до 2050 року припинити викиди CO2.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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